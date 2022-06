"Supervivientes" lleva más de 20 años en antena. Desde entonces, el "reality", que pasó por Telecinco, Antena 3 y Cuatro, suma un listado de una veintena de presentadores entre los reporteros a pie de isla y los periodistas que participan en los diferentes espacios relacionados con el programa. Una de ellas ha hablado ahora de cómo fue su llegada a la isla en un programa pensado "para hombres".

La presentadora en cuestión no es otra que la ferrolana Paula Vázquez. Llegó a "Supervivientes" con una larga y exitosa trayectoria televisiva a sus espaldas. Además de ser la primera mujer que presentó el "reality", marcó auténtica tendencia presentando muchos directos en bikini, algo que, tal y como ha reconocido recientemente en una entrevista en "La noche D", le vino casi impuesto y por accidente. "Si me lo llegan a proponer, probablemente les digo ni de broma, que contraten a una modelo", confesó en el plató la gallega.

Eso tuvo una explicación, que hizo pública Paula Vázquez en el plató de TVE. "Me robaron la ropa. Durante casi un mes me puse ropa de las redactoras y compañeras. Como este tipo de formatos solo lo hacían hombres, no había presupuesto de maquillaje y estilismo, por lo que me pasaba el tiempo peinándome y maquillándome", explicó la presentadora. "Desde entonces vivo obsesionada pensando cuándo habrá un secador sin cables",

Paula Vázquez tiene 47 años y, aunque nació en Ferrol, pasó su juventud en Barcelona. Debutó en 1991 en Antena en el programa "Jeans, News and Rock & Roll". Posteriormente pasó por programas como el "Un, dos, tres"; "El juego del euromillón"; "Gran Hermano"; o Fama, ¡a bailar".

Entre medias fue presentadora de "Supervivientes", de la tercera a la sexta edición, las temporadas que se emitieron en Antena 3.