Sin duda el nombre de Marta Riesco ha sido uno de los que más ha sonado en el panorama rosa en los últimos meses. Su situación en Telecinco era insostenible. La polémica originada por la novia de Antonio David Flores, que aseguró que había hablado por teléfono con Rocío Carrasco sin ser capaz de aportar ninguna prueba, se le ha ido de las manos por completo. Por eso hay quién dice que su productora mandó a la joven a trabajar desde casa produciendo y grabando sus vídeos.

Pero desde su casa, aún teletrabajando, Riesco ha seguido en contacto con sus seguidores. Ayer mismo aseguraba, a través de los stories de Instagram, que sigue leyendo los correos que le envía la gente que sigue su vida diaria. Sus fans. "Hace unos días leí un correo muy largo de una chica que me inspiró porque vivió una historia muy muy similar a la mía. Parece que la gente no quiere que sea feliz, no me quiere ver bien con mi pareja", aseguró.