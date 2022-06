El pregón que dio María del Monte el pasado jueves en el Orgullo LGBT de Sevilla ha dado mucho de qué hablar y ha sido de lo más aplaudido no solo por sus seguidores de siempre, sino también por muchos rostros conocidos que han mostrado su apoyo a la cantante a través de las redes sociales.

Melanie Olivares ha sido una de ellas, pero lo ha hecho ante las cámaras de Europa Press, ya que ha aplaudido que María Del Monte haya hecho pública su relación con Inmaculada Casal: "me parece genial, me parece genial que uno diga lo que le apetezca, en el momento que quiera. Si lo dice ahora, bien. Si lo dice hace veinte años, bien. Si lo dice dentro de treinta, bien. Cada uno, con su sexualidad, es lo que quiere". La actriz nos ha reconocido que para ella tuvo que ser difícil vivir su sexualidad en la época de su juventud: "en ese momento, la situación era muy distinta. Con lo cual, que ahora vea que es el momento para decirlo, la aplaudo".

Sobre la participación de Isabel Pantoja en el orgullo de Madrid, Melanie opina: "yo sé que Isabel Pantoja hay mucha gente del lgtbi la sigue y está con ella, pero no sé qué es el feedback que ha tenido ella con los demás. Como no lo sé, prefiero enterarme y luego os lo cuento". Melanie prefiere hacer otro tipo de acciones para reivindicar el respeto hacia las personas del colectivo, además de celebrar la fiesta: "no, porque es verdad que es una fiesta porque se han logrado muchísimas cosas pero todavía hay palizas, hay discriminación. La gente lo está pasando muy mal, no es lo mismo vivir en Madrid que en un pueblo de Badajoz".

Melanie además nos confiesa no creer en el amor y prefiere tener breves historias románticas: "me gustaría una historia de amor de pocos días, de días contados. De verano, luego de otoño, de invierno. No creo en el amor para toda la vida". Entre la maternidad y la interpretación, no es capaz de elegir cuál es más difícil: "disfruto tantísimo de las dos, que no podría decirte qué es más difícil. Me parece que ser madre es un universo muy fuerte que te pone un espejo delante y ser actriz también. Amo mi profesión. ¿tengo que elegir?".

La actriz rememora su época de "modelo ode catálogo" en Torrevieja Weekend. La actriz se muestra divertida y sincera con la prensa "qué no echo de menos nada, que viajaba mucho cuando era modelo. Con 17 años me fui a Japón, me fui dos veces, ganaba mucho dinero porque tenía el pelo rizado y luego me lo gasté todo y ya está, porque era muy disfrutona".

También nos ha explicado la situación que atraviesa después de que le robaran su coche cuando además aún lo está pagando "el perito del parking se ha puesto en contacto, nos ha dicho que se va hacer cargo pero no sé nada porque tienen que pasar como 40 días para que un coche como que se de como robado desaparecido".