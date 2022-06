Viva la Vida lleva ya años siendo el referente de la televisión el fin de semana. Ha sido un programa que poco a poco ha ido ganando tanto espacio como protagonismo. No en vano el formato de las tardes ha conseguido juntar una importante nomina de colaboradores que han generado polémicas y han permitido que se hable de ellos.

Una de las últimas noticias que ha generado el programa y de la que luego se ha hablado durante toda la semana en los diferentes programas de Telecinco ha sido la crisis matrimonial de Ana María Aldón. La todavía mujer de Ortega Cano se sienta desde hace meses en el plató de este programa y comparte muchas de sus frustraciones y vivencias diarias. Pero no es la única. También Raquel Bollo, otrora colaboradora de Sálvame, ha fichado por Viva la Vida. Y ahí es donde ha estallado un misil y se han declarado guerra abierta entre los dos programas que ya se sabe que pertenecen a productoras más o menos rivales y que no se llevan del todo bien.

Pero no solo estallan los colaboradores entre ellos. También contra los invitados. Hoy sábado Viva la Vida hablaba con una joven exconcursante de la Isla de las Tentaciones. La joven aseguraba que su novio le preguntaba cuando llegaba de fiesta si había "hablado con chicos". "Eso no es normal, la verdad que la gente que te pregunta si has hablado con alguien no es normal", estalló Terelu en un momento determinado.