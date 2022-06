"Algo está pasando", "yo estoy muy preocupado", "yo no la veo bien"... Los amigos y familiares de Ana María Aldón han hablado esta tarde en Viva la Vida, el programa de Telecinco en el que trabaja la mujer de Ortega Cano y en donde tampoco saben nada de ella. "Estamos realmente preocupados", relataba esta tarde Emma García al llegar al programa del fin de semana de Telecinco. "Ayer no dio señales de vida, escribimos mensajes, intentamos varias veces hablar con ella y no ha sido posible", relataba la presentadora.

Pero Viva la Vida no es el único programa en el que se ha hablado de ella. Socialité ha conseguido convertirse a lo largo de los últimos meses en un clásico de Telecinco. Poco a poco y sin hacer demasiado ruido el programa ha ido ganando importantes cuotas de audiencia. En buena medida gracias a noticias sobre otros programas como la Isla de las Tentaciones de Telecinco. Después de que se estrenara Viva la Vida en las tardes del fin de semana la principal cadena de Mediaset parecía tener claro que no podía tener ninguna franja horaria ni de lunes a viernes ni los fines de semana sin noticias del corazón. Es por eso que los espectadores vieron como nacía Socialité, el programa de María Patiño que iba a cubrir el momento previo al informativo de fin de semana y que era el que en buena medida iba a conseguir que se fidelizara el tipo de espectador que más le interesa a Mediaset. Por otra parte la estrategia de Telecinco parecía clara: intentar ganar también en audiencia con los informativos de fin de semana, no en vano en Antena 3 los sábados y domingos cuentan con una figura tan importante como Matías Prats. El público de Socialité está, eso sí, más acostumbrado a noticias bombas y a un tratamiento un poco más "desenfadado" de las noticias del corazón. Tanto que hoy no se han extrañado cuando en un comentario en las redes sociales los redactores del programa parecían avanzar una separación entre Ortega Cano y Ana María Aldón, lo que sin duda sería la noticia del año en el mundo del corazón. Y es que el diestro y la diseñadora no parece que estén pasando el mejor momento. Pero ya no lo estaban pasando hace meses, cuando ella empezó a quejarse en Viva la Vida de que no podía salir y disfrutar con sus amigos porque tenía que estar con su marido. Ya entonces parece que comenzaron los rumores de una separación que van a más. Es más: Jorge Javier Vázquez llegó a decir en Sálvame que la pareja estaba completamente rota y dio por hecho que el divorcio o la separación sería cuestión de unos días.