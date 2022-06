Supervivientes" llegó a esta edición de 2022 con algunos cambios. Uno de ellos fue en los presentadores: Jordi González se cayó de la "lista" del programa, y en su lugar entró Ion Aramendi. El guipuzcoano, que primero había pasado por "Sálvame" y "Hable con ellas" antes de consagrase en "El cazador", es una de las grandes revelaciones del concurso. Ahora la audiencia pide más protagonismo para él.

Ion Aramendi nació en San Sebastián. Dedicó su juventud al baloncesto, llegando a jugar en la Liga EBA, la segunda categoría del basket español, en Salamanca. Durante ese periodo cursó estudios de Periodismo.

Una vez abandonó la práctica deportiva comenzó a trabajar como reportero en "Sálvame". De allí pasó por diversos programas como "Hable con ellas", "¡Qué me estás contando!", "Todos en casa", "El cazador", "The Dancer" y "Mejor contigo" antes de llegar a "Supervivientes", lo que también le ha abierto, de manera puntual, las puertas de "Sálvame".

En "Supervivientes" se ha destapado como una de las grandes revelaciones. La audiencia destaca la energía y el buen rollo que transmite desde la pantalla. Tanto es así que hay quien está pidiendo más protagonismo para él con un nuevo programa.

"Yo creo que es el mejor futuro de Mediaset junto con Diego Losada", "Se merece un formato diario ya", "Le van a llegar más proyectos en el futuro seguro", han celebrado en las redes sociales muchos telespectadores

No obstante, Carlos Sobera ha dado la sorpresa al comenzar 'Conexión Honduras' y es que Ion Aramendi no ha podido estar presente en la gala dominical de 'Supervivientes' por motivos de salud, algo que ha explicado al entrar en directo en el espacio dedicado para abonados de Mitele PLUS. Sobera le ha saludado desde el plató y es que el presentador ha entrado por videollamada para explicar el motivo por el que no ha podido estar al frente de la gala: "Soy positivo". Al estar pasando el covid, ha contando desde su casa cómo se encuentra: "Ya estoy saliendo, han sido unos días más complicados".

El consejo de Ion Aramendi a Tania sobre su relación con Alejandro enfada al público

Tania puso punto y final a su paso por la palapa de 'Supervivientes 2022'. La exparticipante de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' se convirtió en la nueva 'parásito' de Playa Paraíso junto a Marta Peñate después de que fuese la menos votada en la votación semanal contra Mariana y su pareja Alejandro. Ahora, no tiene más tiempo para disfrutar de Honduras.

Ya en España Ion Aramendi ha entrevistado a Tania Medina tras su vuelta de Honduras y han dedicado especial atención a la relación entre la canaria y Alejandro Nieto. El presentador ha querido darle un consejo a la ex superviviente sobre su relación de pareja. El plató ha recibido esta noche a la sexta expulsada de 'Supervivientes 2022', Tania Medina. El presentador ha hecho referencia en su entrevista a la gran bronca que ha marcado el concurso de Alejandro y Tania. La pregunta ha sido clara: "¿Si vuelves a hablar con un chico en una discoteca, se lo contarías a Alejandro?", le ha dicho Ion Aramendi. A lo que la canaria ha respondido con un contundente "sí".

"¿Te puedo dar un consejo"?, ha comentado el presentador después de la respuesta de Tania. "No tienes por qué hacerlo", ha añadido. El presentador considera que si alguien habla con algún chico o chica en una fiesta no tiene por qué contárselo a su pareja. Tania, por su parte, piensa que se equivocó en no reconocer la verdad cuando Alejandro se lo preguntó.

En redes sociales, el público se ha mostrado molesto por el comentario del presentador, al que siempre se le ha apoyado desde que se puso al frente de Conexión Honduras. "Ahí no has estado bien Ion... Cada uno que haga lo que quiera. Nos hemos acostumbrado a decirle a los demás como deben llevar su pareja y nos equivocamos. Cada pareja tiene sus códigos y no sabemos nada de ellos. Me encantas, eres el mejor presentador de la cadena, sin duda". "Ni tu ni nadie sabe lo que pasa en cada casa y los pactos de las parejas complicado opinar".