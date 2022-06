Momento histórico de la televisión de nuestro país el emocionante reencuentro de Amador Mohedano y Rosa Benito este sábado en el plató del programa 'Déjate querer' ocho años después de su último encuentro ante las cámaras. Reconociendo que se separaron muy enamorados y dejando la puerta abierta a retomar su 'amistad' por lo que han significado el uno en la vida del otro y por los cuatro hijos que tienen en común, el hermano de Rocío Jurado y su exmujer se fundían en un sincero abrazo, dándose un beso de película que nos dejaba sin palabras y que desataba todas las especulaciones. ¿Reconciliación a la vista?

Por el momento parece que es una opción que Rosa no contempla de ninguna de las maneras, pero que Rocío Flores estaría feliz de que sucediese: "Me quedé en shock cuando vi ese momento del beso" ha confesado la hija de Rocío Carrasco, asegurando que aunque en un principio le sorprendió ver a sus tíos de nuevo juntos, "las veces que he hablado con uno y con el otro siempre me han hablado súper bien, con respeto, amor y cariño del otro".

"Si ese programa les ha dado la oportunidad y ellos deciden volver a intentar y recuperar su unión familiar, pues yo encantada de la vida porque me parece un momento muy bonito, no puedo hacer una critica mala" ha señalado una Rocío que no oculta que le encantaría que Amador y Rosa retomasen su reconciliación.