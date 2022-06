El décimo 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes' estuvo cargado de encuentros que no fueron del agrado de todo el mundo y de una expulsión carente de sorpresas. Marta Peñate y Mariana Rodríguez se jugaban la expulsión definitiva de Playa Parásito, y como viene siendo habitual, la audiencia decidió que Marta continuase su aventura en Cayos Cochinos, expulsando a Mariana.

Pero el plato fuerte de la noche vino cuando Anabel Pantoja tuvo que encontrarse con la madre de Yulen. Para ello, el programa la puso ante tres puertas que reflejaban su pasado, presente y futuro. La primera que abrió fue la del pasado, donde encontró un cartón de Omar El Negro, su ex pareja. Esto no gustó nada a la sobrina de Isabel Pantoja, que rompió a llorar al remover todos los sentimientos que tenía.

Sin embargo, uno de los momentos más tensos del programa llegó de la mano de Ignacio de Borbón y Nacho Palau. El primo de Felipe VI fue a recoger un pergamino que tenía guardado cuando, ante su sorpresa, no estaba en el sitio que él lo había dejado. Cuando fue donde se encontraban sus compañeros para preguntar por su valioso objeto, Nacho Palau lo acusó de paranoico: "Me parece muy fuerte que vengas a acusarnos de haberte escondido algo, es vergonzoso. Se te habrá olvidado donde los has puesto; no tiene ningún tipo de sentido", recriminó Palau.

Todos los concursantes apoyaron a la ex pareja de Miguel Bosé: "Ignacio, habrá sido el señor del coco, no remuevas una mierda que no existe", dijo Anabel; "No te hagas líos, ¿Cuál es la puta finalidad de esto?", acusó Yulen Pereira.

Sin embargo, el tertuliano de Sálvame, Kiko Matamoros, apoyó al primo del Rey: "Yo creo a Ignacio porque estoy seguro de que Nacho lo ha hecho para joderle o para jodernos a todos".