Tarde movidita en Supervivientes. El reality de Telecinco daba la oportunidad a los concursantes restantes de escribir en un papel dos halagos y dos defectos de todos y cada uno de ellos, para ser quemados en honor a San Juan.

Anabel Pantoja no pudo contener las lágrimas al hablar de Alejandro Nieto, del que solo tuvo buenas palabras: "Tiene muchos valores que creo que tiene, es muy generoso con nosotros". Sin embargo, no fue tan magnánima con Nacho Palau: "Siempre tiene que quedar como el mejor, tiene muy mal perder". De Ignacio de Borbón opina que "es el superviviente más completo de la edición".

Su testimonio más sorprendente fueron las malas palabras que tuvo hacia su amiga Ana Luque: "Detesto de ella que muy desordenada con sus pertenencias", dijo la sobrina de la Tonadillera. Kiko Matamoros, por otro lado, quiso destacar "su simpatía y su personalidad". En el siguiente fragmento, Yulen Pereira acusa a Borbón de tener "cero personalidad"; palabras que no secundó Palau, quien se refiere al modelo como una persona "con muchas ganas de llegar lejos, sabe pedir perdón". El ex de Miguel Bosé también recibió palabras por parte de sus compañeros. Anabel expresó que "es divertido cuando come y te ayuda cuando comer". El tertuliano de Sálvame destacó su "egoísmo enfermizo" y Alejandro, pareja de Tania, aseguró que "no le gusta nada" de el ex de Miguel Bosé.

Pero el momento álgido llega de la mano de Matamoros y Pantoja, dos que han protagonizado un cruce mayor de acusaciones. "No me gusta de Anabel es que está demostrando que es una trilera, va dejando cadáveres en la cuneta con el solo objetivo de llegar a la final y llevarse el premio", dice Kiko de ella. Anabel, por su parte, opina que Kiko "siempre tiene que llevar la razón y mandar en todo lo que se le antoje, si tiene que pisar a alguien la cabeza se la pisa".

Tras estas acusaciones, el esgrimista destaca que Anabel "le da lo que le falta y lo que necesita siempre", aunque opina que la sobrina de la Tonadillera en ocasiones "parece una niña pequeña". Por su parte, Anabel solo tiene buenas palabras del espadista: "Hace que me sienta la persona feliz del mundo solo con levantarme a su lado".