La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

Pero el programa de Antena 3 sigue copando la audiencia dentro de su franja horaria. En el programa emitido el día de ayer, el presentador, Jorge Fernández, conectó con una sala denominada "Rulevar", dedicada a revisar el concurso -algo así como el VAR en el fútbol-. En ese momento, Fernández preguntó a los encargados de esta sala que mostraran una bandera que guardan como amuleto. Para su sorpresa, la bandera se había roto, hecho que hizo que el presentador dijera las siguientes palabras: "No está el banderín, tenemos un problema y se ha roto. No puede ser. Hoy no va a salir la cosa bien porque no hay banderín, ya haremos lo que podamos". Finalmente, encontraron el banderín roto con el palo que lo sostiene por separado, acto que despreocupó un poco a Fernández.