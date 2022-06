En los programas de Telecinco puede pasar literalmente de todo. Y en los dedicados al corazón más aún, ni sus protagonistas, ni los propios colaboradores están a salvo de convertirse en el blanco de las cámaras y mostrar cualquier aspecto de su vida en directo. Y sino, que se lo digan a Terelu Campos, la actual presentadora del espacio en ausencia de Jorge Javier y junto a Adela, se ha convertido en el centro de una "trastada" que le ha hecho muy poca gracia.

Con los rulos puestos, hecha un ovillo en el sofá y descansando los ojos, podemos ver Terelu Campos durmiendo ante la tensión del directo. Gema López desvela que fue la instigadora de la traición, pero la mano ejecutora fue Miguel Firgenti.

El colaborador no ha dudado en grabar y mostrar el vídeo a los directores. La periodista explica que su compañera estaba en un lugar donde cualquiera podía verla y que fue sin ningún tipo de maldad. Hemos encontrado a la presentadora merodeando por la zona del festival, tras acudir a su ensayo para la actuación de mañana. En ese mismo momento se entera de que un compañero le ha traicionado. A pesar de no saber qué ha pasado, la hija de María Teresa Campos sale corriendo enfadada, “esto era conectar por una putadita”. Terelu Campos se marcha cabreada tras conocer la traición de sus compañeros

El periodista se marcha tras ella para intentar explicar que es una simple trastada, pero ella no quiere saber nada, “¡me he quedado aquí para hacer un favor!” Finalmente, escucha al reportero, recoge sus cosas y se marcha, “me la pela”.

Sálvame anuncia a su nueva colaboradora en directo

Isa Pantoja ha entrado en directo en 'Sálvame' para hablar del concurso de Anabel Pantoja y de todo lo que le rodea: Yulen Pereira, Omar Sánchez y lo que piensa su madre de su lo que está pasando en Honduras, entre otras cosas. Pero esto no ha sido todo, la hija de la tonadillera ha dado la sorpresa en directo. "Me encanta cómo hablas, ¿por qué no vienes de colaboradora?", ha entonado Kiko Hernández tras su intervención. "Tengo que ir un día allí en persona", ha dicho ella y todos han celebrado que se convierta en colaboradora oficial del programa.

Adela ha explicado que "los lunes, miércoles y viernes", la novia de Asraf será colaboradora de 'Sálvame' y aunque lo ve "complicado" por el lugar donde vive y los programas que tiene ha querido decir que cuenten con ella "un día para ir a veros y comentar todo esto".

Kiko Hernández ha destacado que el día 28 de junio "hay una nueva colaboradora" de 'Sálvame' es Isa Pantoja y ha bromeado con esto: "Cuando salga Anabel Pantoja se va a dar cuenta que su silla la ocupa su prima". "Te vemos aquí en el plató como colaboradora", ha dicho Adela para despedirse de ella.