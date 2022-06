Carmen protagonizó uno de los momentos más tensos que se recuerdan en "First Dates". La soltera, que iba en busca de un nuevo amor, no dio ni margen a su cita para que se conociesen. Además, lo hizo con manifiesta crueldad. "Deja de machacarlo, por favor", le llegó a espetar Carlos Sobera.

La protagonista en cuestión era Carmen. Se definió con una mujer muy cariños a la que le encanta tener su espacio. Dijo además que era muy independiente pero muy fiel también. "Lo entrego todo", aseguró.

Pero lo que prometía ser una cena feliz quizás conociendo a un nuevo amor, no llegó ni siquiera a comenzar. Y es que cuando Carmen cruzó el umbral de la puerta del restaurante de "First Dates", Carlos Sobera le preguntó: "¿Te gusta lo que has visto?", en clara alusión a Luis, quien iba a ser su cita. "Pues no", zanjó ella rápidamente. "Sois unos canallas. No eres mi prototipo para nada", agregó.

Y es que las expectativas físicas que Carmen había puesto sobre su pretendiente estaban en las antípodas de lo que veía en Luis. "Prefería algo como él, por ejemplo", dijo señalando a Matías, el guapo camarero del programa.

Acto seguido la situación pasó a tensarse más todavía. "No quiero ser desagradable, pero no voy a cenar contigo", le espetó en la cara a Luis, que un tanto cortado respondió con naturalidad: "Como tú quieras. Ha venido a buscar un prototipo de hombre y ya está. No le ha dado tiempo a conocer a la persona. Si no quiere no se le puede obligar. ¿Te fijas de una persona en el físico solamente?".

Carmen no reculó. "Soy muy clara. Soy la chica más directa y clara que te puedas echar a la cara y no voy me voy a quedar a cenar con alguien que no me gusta. No es lo que he pedido a los reyes", afirmó, antes de continuar: "Qué desilusión".

Ante esta situación Carlos Sobera se metió por el medio. "Deja de machacarlo", le dijo a ella. “Yo no he pedido eso a los Reyes, he pedido otra cosa” .

Ya fuera de cámara, Luis habló con naturalidad de la situación. "Yo no tengo la culpa de no haber gustado a la chica. Igual te estás perdiendo el amor de tu vida", dijo.