Isa P pasará por el quirófano. Así lo ha asegurado a través de sus redes sociales la hija de Isabel Pantoja, quien ha revelado que se volverá a someter a una cirugía: lo hará cuando tenga a su segundo hijo. Esto es lo que ha anunciado.

Todo comenzó cuando Isa P habló con sus seguidores sobre su operación de aumento de pecho. "Hace bastantes años. No me acuerdo de todos los pasos (que dio antes de operarse). Mi experiencia fue muy buena", reconoció sobre una intervención en la que se puso una talla 95C, una talla de pecho considerada "grande". "Me aconsejó el tamaño el médico. Ahora me hubiera puesto un poco menos", reconoce.

Sobre la convalecencia, Isa P recordó que estuvo "dos días hospitalizada". "Estaba perfectamente, tenía mucha presión cuando me desperté. Casi no te puedes mover. Cuando te quitas las vendas no puedes levantar los brazos ni el gesto de peinarte, porque no te lo recomiedan", explica, al tiempo que rememora que estuvo una semana con dolores "aunque nada del otro mundo, soportables".

Ahora, la intención de Isa P es volver a pasar por quirófano. Pero no para poner, sino para quitar. "En un futuro, cuando tenga otro bebé, me quitaré un poquito", ha asegurado.