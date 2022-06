Lydia Lozano tenía este martes una de las tardes más difíciles después de que el programa sacase a la luz una 'rajada' de la colaboradora sobre Rocío Carrasco. Al parecer, la más todoterreno del programa no entiende por qué la hija de la Jurado tiene que participar en el Mediafest, así como no vio bien que lo hiciera en la 'Sálvame Fashion Week'.

Como le suele pasar a Lydia, unas declaraciones que hacía en el ámbito de lo privado, pero que acababan saliendo a la luz y que la ha enfrentado de lleno a Rocío Carrasco, quien esta tarde está en las instalaciones de Mediaset. Y no solamente esto... la hija de la Jurado pedía al programa esta tarde que sacaran la conversación que su compañera mantuvo durante la publicidad en el día de ayer.

Una conversación que mantenía Lydia con Adela González y Alberto Díaz, director de 'Sálvame' y en la que hablaba de los litigios que tuvo con Carrasco en el pasado. Algo que ha hecho estallar a la colaboradora esta tarde: "La conversación entre Alberto, tú y yo era privada, ¿cómo lo sabe Rocío?" y añadía al escuchar a sus compañeros: "Os creéis que soy tonta, sé que tiene que ver con las demandas porque hablé de eso".

Lydia no ha dudado en abandonar el plató al ver que de nuevo le habían traicionado contando una conversación privada y desvelándole a Rocío lo que dijo de sus litigios en el pasado: "Me voy a ensayar, que me estoy quedando sin voz". Además, la colaboradora ha tenido que enfrentarse también a la información que ha dado Kiko Hernández de que también se ha quejado de Carmen Alcayde, asegurando que la ha tratado de menos por llegar hace poco al programa.

Durante la tarde de ayer en 'Sálvame' salía a la luz que Lydia Lozano no estuvo muy contenta con la participación de Rocío Carrasco en el 'Mediafest' y es que se desvelaba un feo comentario de la colaboradora sobre la hija de Rocío Jurado: "Qué c*** pinta esta aquí".

Pero eso no es todo, la periodista, tras conocerse esto, rajaba durante la publicidad del programa de todo esto, momento en el que era grabada por las cámaras después de preguntar a través en una encuesta en la web si la audiencia quiere que se emitan estas imágenes y que la respuesta sea "sí", hoy se han mostrado las palabras de Lydia sobre Rocío.

Rocío Carrasco, que ha podido escuchar sus declaraciones antes de la emisión ha reaccionado en directo: : “Me ha hecho gracia, me parece algo infantil, no le puedo poner otro calificativo. Lo que más me ha podido chirria es lo de ‘tía’, el resto ella tiene todo su derecho a querer o no compartir”. Ella cree que si solo considera compañero a alguien por 'Sálvame', efectivamente "no es" su compañera, pero si se extiende a cadena o productora "si lo es". Y añade: “Ella puede tener su opinión y decir lo que considere, me importa bastante poco".