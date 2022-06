Dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que Alejandro Reyes no es hijo suyo como Ivonne Reyes sostiene, Pepe Navarro ha escrito una carta al joven ofreciéndole la posibilidad de hacerse tres pruebas de paternidad para aclarar, de una vez por todas, quien dice la verdad en este culebrón interminable que dura más de una década.

Tras la exclusiva que Alejandro concedió a la revista Lecturas el pasado 27 de abril - en la que reconocía que no quería la herencia del periodista y en la que se mostraba dispuesto a hacerse las pruebas siempre y cuando se realizasen en el Instituto Nacional de Toxicología porque no se fía de Pepe - el presentador no ha podido pasar por alto sus declaraciones y ha intentado ponerse en contacto con el actor para hacerle una sorprendente oferta.

Para ello, Navarro ha escrito una carta en forma de burofax que ha intentado entregar de forma física en diferentes ocasiones desde el 5 de mayo a Alejandro - tanto en el domicilio en el que reside con Ivonne como en los juzgados, durante su último asalto judicial por el impago de la pensión del joven - pero fue rechazado y por el momento no ha llegado a las manos de su hijo.

Ahora, gracias a la exclusiva de 'El programa de Ana Rosa' sabemos cuál es el contenido de esa carta y cuáles son las propuestas que Pepe ha hecho a Alejandro. La primera, hacerse tres pruebas de paternidad para descubrir si es o no su padre; una en la clínica a la que alude el hijo de Ivonne Reyes en su última entrevista, el Instituto Nacional de Toxicología, otra en una clínica propuesta por el periodista y una tercera impuesta por alguien neutral a todo este asunto.

Pero eso no es todo, ya que Pepe también coge el guante lanzado por Alejandro al afirmar que no quiere su herencia y le ofrece la posibilidad de acudir juntos a un notario para firmar un documento para que el día que él falte no tenga acceso a su patrimonio.

Una carta tan inesperada como sorprendente de la que suponemos que Alejandro se habrá enterado a través de 'El programa de Ana Rosa' y sobre la que por el momento no se han pronunciado ni él ni tampoco Ivonne, a la que no sabemos como le habrá sentado el ofrecimiento de Pepe a su hijo para intentar demostrar que él no es su padre.