Mientras Kiko Matamoros está viviendo a tope su paso por 'Supervivientes' Marta López prefiere desvincularse de las polémicas de su novio y centrarse en su carrera de modelo, que crece a pasos agigantados.

Para nuestra sorpresa, Marta se ha negado a mezclar su profesión con su vida personal y, visiblemente incómoda, ha dejado claro que "estoy trabajando y no voy a entrar en eso aquí". "Es un desfile muy bonito, apoyando la sostenibilidad y la moda y no voy a entrar en el tema de ningún reality" ha asegurado, intentando no eclipsar el evento con las polémicas de Kiko.

Kiko Hernández está muy preocupado por el futuro de Kiko Matamoros en ‘Sálvame’. Ayer recibió unos mensajes de Marta López Álamo que le hicieron replantearse la continuidad de su compañero. En ellos, la novia de Matamoros hacía “balance de estos dos meses de concurso y dice que este programa no ha estado a la altura defendiendo” a su novio.

Además, la modelo opinaba que se va a sentir decepcionado con lo que va a ver, lo que ha llevado a Kiko Hernández a hacer una reflexión personal: “Pude intuir como que cuando vuelva, es tanta la decepción que va a sentir por este programa que lo va a dejar”. “Lo primero que va a hacer es escuchar a Marta y tomar una decisión. No sé lo que va a durar”, añadió.

Marta López Álamo respondió rápidamente a la información dada por Kiko Hernández. “Estoy flipando contigo, ¿en qué momento yo he dicho eso?”, le escribió al colaborador. Un mensaje similar le envió a Lydia Lozano: “Yo no he dicho eso, yo no he dicho que deje ‘Sálvame’. No me atrevería. Digo que me estáis tratando mal a mí”, insistió.

Kiko Hernández intentó aclarar sus palabras y negó que vaya a ser la modelo quien le pida a Kiko que deje el programa. Además, reiteró su cariño por ella: “Yo jamás haría nada que te hiciera daño porque eres la novia de mi gran amigo Kiko Matamoros”.