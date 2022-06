En los últimos meses son varias las ocasiones en las que Rafael Amargo nos ha hablado del reestreno de su espectáculo 'Yerma' - en el que actúan rostros tan populares como Carla Vigo o Alejandro Reyes - en Madrid durante el mes de agosto, invitando públicamente a la Reina Letizia a ver por primera vez a su sobrina sobre los escenarios.

Sin embargo, ha habido cambio de planes como nos cuenta ahora el bailaor, inmerso en un nuevo e ilusionante proyecto del que ya ultima los detalles. "Un musical basado en 'The Beautiful dream of life', una producción de Domingo Zapata, que voy a estrenar en agosto y que os va a encantar" adelanta, revelando que lo protagonizará junto a 16 actrices que todavía no ha decidido.

¿Contará de nuevo con Carla Vigo?: "No lo sabemos porque tienen que salir todas las chicas desnudas, y todas las chicas no quieren, no pueden, no se atreven... es una cosa fuerte" explica, asegurando que la sobrina de Doña Letizia es "muy liberal y muy linda" y que cree que se prestaría a salir desnuda "si es un buen guion y está justificado el desnudo".

Sin pelos en la lengua, además, Rafael apunta que la familia de Carla no tendría nada que decir si decidiese hacer el espectáculo, ya que un desnudo es algo completamente normal. "¿Ellos no se desnudan? Digo yo que no se ducharán vestidos" exclama, en clara referencia a los Reyes y a Paloma Rocasolano entre otros. "Yo lo tengo todo muy normalizado en la vida. Estará Luciana, mi chica, estoy deseando que lo veáis, sé que va a suscitar mucho de qué hablar" asegura ilusionado.