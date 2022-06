Karina tuvo un doble motivo para sonreír en el segundo concierto del 'Sálvame Mediafest'. Además de ganar junto a Kiko Hernández con 'Un mundo nuevo', la artista tuvo unas palabras muy emotivas de agradecimiento después de que realizase su actuación en el programa de Telecinco.

"A estas altura de la vida, quiero a 'Sálvame', os quiero a todos. He llorado mucho, pero ahora lloro de alegría, gracias por llamarme", aseguró la cantante, recibiendo el cariño de las personas presentes en el plató 6 de Mediaset en forma de un fuerte aplauso mientras se abrazaba con Kiko Hernández.

Karina: “A estas alturas de mi vida, quiero a Sálvame, os quiero a todos. Gracias por llamarme”



LLORO 🥹❤️ #SalvameMediafest pic.twitter.com/hEG1iB28Xf — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 29 de junio de 2022

Al término de la noche, Karina logró el triunfo de la nueva entrega spin-off del programa de las tarde de Telecinco después de cantar con Kiko Hernández con la canción con la que, precisamente, se quedó muy cerca a las puertas del triunfo durante la edición de Dublín 1971 del Festival de Eurovisión.

El colaborador de 'Sálvame' y la cantante se proclamaron triunfadores en este segundo concierto después de ser los mejores valorados por del jurado formado por Bibiana Fernández, Antonio Castelo y Xavi Martínez y recibir la segunda mejor puntuación del público.

Es imposible no sonreír cada vez que Karina aparece en televisión #SalvameMediafest pic.twitter.com/VvWIsI85Rg — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 29 de junio de 2022

"Representas una generación que lo tuvo muy difícil. Me has emocionado y a toda España", aseguró Xavi Martínez, integrante del jurado de este segundo concierto del 'Sálvame Mediafest'. "Cantas muy bien y te empastas muy bien con Karina. Ha sido un placer veros, me has quitado 50 años de golpe y te doy las gracias por ello", valoró Bibiana Fernández, también jueza de este especial.