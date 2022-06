Vuelve Masterchef Celebrity y lo hace por todo lo alto. Tras el primer fichaje del periodista deportivo Nico Abad, adelantado en exclusiva por este portal, ahora se suma el primer nombre femenino de este año en el grupo de participantes.

Se trata de la vedette Norma Duval, que ya ha cerrado un acuerdo para convertirse en concursante del talent de cocina de TVE, según ha conocido en exclusiva YOTELE. Conocida desde la década de los 80, es uno de los personajes de la crónica social más reconocibles y acumula una extensa trayectoria en televisión como presentadora y actriz.

Durante una temporada se apartó prácticamente del panorama mediático para dedicarse a su familia, tras hacerse cargo de sus sobrinas como consecuencia de la muerte de su hermana Carla.

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.