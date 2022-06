Víctor Sandoval ha cantado en el "Sálvame: Mediafest" ‘Te quiero más’ con Fórmula Abierta, un temazo que hizo bailar a toda una generación en las noches de verano. El grupo, formado por Mireia, Geno y Javián, ha querido dedicarle la actuación a su cuarto integrante, Álex Casademunt, que falleció hace un año y cuatro meses en un accidente de tráfico. “Sabemos que él se habría comido el escenario. Le hemos dicho a Víctor que salga con toda la alegría y la energía posible, porque es como si lo hubiese hecho él”.

Tras la noche de música y fiesta, que ganaron Kiko Hernández y Karina, Víctor Sandoval está desaparecido. El colaborador no coge el teléfono a los directores del programa y menos a sus compañeros después de haberse quejado públicamente de que no lo llaman para colaborar en 'Sálvame'. Según cuenta Kiko Hernández, Víctor Sandoval "no está bien" y está teniendo comportamientos muy "tóxicos" con respecto a sus compañeros.

El colaborador ha contado una información muy delicada sobre Víctor Sandoval. "Me está preocupando mucho", ha comenzado diciendo Kiko Hernández. Acto seguido, ha desvelado un dato sorprendente sobre la rutina de su compañero: "Tiene un cuaderno donde apunta todos los días la gente que viene al programa", ha señalado.

"Por ejemplo, Rafa Mora ha venido dos días... Con eso se envenena y va contando por ahí que todos le odian", ha explicado.

En el programa han conectado con él, que se mostraba muy triste y llorando, sobre todo, cuando ha hablado con Belén Esteban. "¿Cuántas tardes gloriosas has dado en televisión?" le decía Belén. "Qué soy, una vieja gloria, ¿no?", preguntaba él. "No señor. Tú te estás haciendo mayor, yo me estoy haciendo mayor...". "Encima me llama viejo", respondía Sandoval.

@addelagonzalez se la devuelve a Víctor Sandoval que mañana comparen el currículum jijii me meooo y que mañana está convocado para sálvame 👏👏👏 #yoveosálvame pic.twitter.com/DKKJjLVw6O — Princess Inca💜✈️🏺 (@PrincessInca4) 30 de junio de 2022

Al final de la conexión, Tanto Terelu como Adela le han dicho que mañana iba al programa. Y después de finalizar y de que el colaborador diera las "gracias" y pidiera "perdón", Adela ha intervenido para mandarle un mensaje directo. "Víctor, mañana vienes, ¿no? Convencido. Que te traigas el currículum y luego a ver cuánto tiempo llevamos cada uno en televisión" le decía ella ante un atónito Sandoval. "Desde el 76, no eras ni embrión", le ha contestado él con guasa.