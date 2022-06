De 'Café con aroma de mujer' nos quedamos con muchas imágenes que nos han sido imposible borrarlas de nuestra mente, si no que se lo digan a Anabel Pantoja, que se ponía la serie en plena separación con Omar Sánchez para consolarse. O a Mercedes Milá, que se enamoró por completo del actor, William Levy, y del personaje que este interpretaba.

Hace unos meses veíamos al actor protagonizar un campaña publicitaria de ropa para una conocida marca y Mercedes recibía en su casa un póster gigante del actor posando... y es que la periodista ha dejado claro que está enamorada de él, tanto que hasta su fondo de pantalla es él.

Este jueves, Susanna Griso nos ha dejado completamente sorprendidos al publicar en su red social de Instagram unas imágenes con el actor comiendo en un restaurante de la Comunidad de Madrid y como no podía ser de otra manera, lo primero en lo que hemos pensado es es cómo se lo habrá tomado Mercedes, que hasta el momento no ha podido coincidir con él: "Me temo mucho que Mercedes Milá no me va a perdonar esta comida con William Levy".

Una publicación que está siendo de lo más comentada en redes sociales y que esperamos que tenga una bonita respuesta por parte de la presentadora, que como bien sabemos, tiene buena sintonía con Susanna Griso.