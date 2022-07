Un hombre se ha atrincherado en una vivienda de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, con al menos un rehén tras herir mortalmente a otro de madrugada con un rifle en el portal de su domicilio. Además habría disparado también a un agente de la Guardia Civil.

El fallecido, de 45 años, y el presunto homicida eran amigos pero recientemente habían tenido varios desencuentros. Ayer discutieron y por la noche se pelearon, según cuenta una vecina de la zona. Tras la supuesta pelea, la víctima acudió a urgencias y fue a su regreso a casa cuando supuestamente le disparó en el descansillo con un rifle y le hirió en el abdomen. Después habría apuntado contra su hijo mayor , que le acompañaba al igual que su mujer, pero el arma se encasquilló, según los vecinos.

Su otro hijo, parece ser, salió de casa para ver que ocurría y encontró a su padre tendido en el suelo. Un amplio dispositivo ha acordonado la zona en la que se ha desplegado la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Los agentes permanecen en máxima alerta.

El nerviosismo es tal, que una de las personas allí presentes ha perdido los nervios y ha intentado impedir por todos los medios ser grabada por las cámaras de ‘Ya es mediodía’.

En directo desde las inmediaciones de la casa en la que el individuo se encontraba atrincherado con dos rehenes el llamado asesino de Valladolid, Marina Vidal estaba informado sobre la última hora de la situación cuando un hombre se ha abalanzado sobre la cámara y una mujer ha ido directa a por la reportera. Les han exigido que dejaran de grabar de una forma muy violenta y una reportera de Antena 3 se ha visto obligada a intervernir para salvaguardar la integridad de Marina.

La tensión era máxima y un segundo hombre se ha acercado de forma violenta por lo que la Guardia Civil se ha visto obligada a intervenir para frenar un posible ataque y controlar la situación. Los familiares no querían que se les grabara y no han entendido que no estaba saliendo en la imagen hasta que no se han acercado al equipo allí desplazado.