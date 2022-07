Arelys, la madre de Yulen, regresa a la 'realidad' tras su visita sorpresa al deportista en Honduras y su primera toma de contacto con Anabel Pantoja. Después de asegurar en diferentes platós que la influencer no le gustaba como novia para su hijo, la cubana ha cambiado radicalmente de opinión, y en su encuentro con la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado de lo más cariñosa, encantada con la mujer de la que parece haberse enamorado su niño durante 'Supervivientes', abriéndole las puertas de su casa cuando termine el reality.

Una actitud que le ha hecho ganarse muchos detractores, que no han dudado en tachar a Arelys de falsa y de interesada, asegurando que su cercanía y simpatía con Anabel es para sacar tajada en televisión y para que su hijo gane el concurso. La primera en atacarla y cuestionar este cambio, Merche Bernal, madre de la colaboradora, que no entiende cómo después de revelar en el 'polideluxe' que su hija no le gustaba ahora la colma de atenciones y gestos de cariño.

Unas críticas a las que Arelys ha respondido con contundencia a su llegada esta madrugada a España tras su reencuentro con Yulen, al que confiesa que ha visto "muy delgado" pero también "ilusionado y feliz" con Anabel: "Esas mismas personas hipócirtas que me llaman a mí son las mismas que me ponen a parir a Anabel. quisiera saber si cuando están delante de la cámara dicen lo mismo".

"No puedo entender que me critiquen porque en ningún momento he dicho que no me gusta Anabel. Lo que diga el polígrafo me lo paso por la punta de la nariz. Yo sé lo que siento y lo que valoro, ni más ni menos, los mismos falsos que dicen que se miren ellos primeros antes de hablar de mí" asegura molesta, negando unas reticencias iniciales a la influencer que ella misma confesó en varios programas.

"He dicho desde el minuto uno desde que empezó el concurso, que cuando yo conociera a Anabel y pudiera hablar con ella podría valorarla. Mi discurso siempre ha sido el mismo, yo no he cambiado sois vosotros, la televisión, pero quisiera que me pusieráis una sola imagen en la que diga que no me gusta Anabel Pantoja porque no lo he dicho" sostiene, negando además que piense que la 'sobrinísima' no está a la altura de su hijo.

Sobre las críticas de la madre de Anabel, Merche Bernal, tachando su actitud con su hija de "falsa y vergonzosa", Arelys preriere mostrarse cauta y afirma que "la respeto y la puedo entender". "He conocido a su hija con amor y todo el cariño, puede creerme o no, yo sé lo que tengo aquí y eso no tiene que venir nadie a valorármelo, aunque es libre de valorar y decir lo que quiera" apunta, dejando claro que no tiene "nada" que hablar con su 'consuegra' a pesar de que no cierra la puerta a conocerla cuando Yulen y Anabel regresen de 'Supervivientes' porque "si mi hijo es feliz yo soy feliz".

"Yo no tengo ninguna tensión con Merche no la conozco. La única vez que la he visto fue un Sálvame, que entró en directo y dijo que no le gustaba mi hijo. Yo la entiendo, ella conoce a Omar desde hace mucho tiempo, yo como madre haría lo mismo. Entiendo que esté dolida, desgraciadamente como lo tergiversáis todo, se queda solo con lo malo" apunta molesta con la prensa.

Además, Arelys ha tenido un especial protagonismo durante la última gala de 'Supervivientes', ya que tanto Yulen como Kiko Matamoros creen que le ha dado a su hijo muchas pistas de cómo se está viendo aquí la relación que mantiene con la sobrina de Isabel Pantoja. Algo que la cubana niega rotundamente: "No le he hablado en clave aunque mi hijo me ha preguntado, y lo que he podido contestar le he contestado, le he dicho que todo bien, pero no he dicho nada del tema".

"Mi hijo me vio rara porque estaba preocupada porque está extremadamente delgado, pero no tiene nada que ver con Anabel. Qué va a decir Matamoros si parecía un muerto viviente, que estaba muerto de hambre..." añade, insistiendo en la buena impresión que se ha llevado de la novia de su hijo: "Encantada por lo que he podido hablar con ella, le he dado las gracias por cuidar a mi hijo en la isla. Nunca ha salido de mi boca que no me gusta Isabel Pantoja. De mi boca jamás ha salido que no me gusta Anabel Pantoja, a ver si lo ponéis, he dicho siempre que no la conocía que cuando la conociera podría valorar. La he conocido y lo poco que la conozco es una chica que me cae muy bien", sentencia.

Sin entrar en si ha visto a su hijo enamorado "porque no les he visto juntos", Arelys sí confiesa que ha visto a Yulen "feliz e ilusionado". "No sé si llegarán a algo fuera porque eso es una cuestión de ellos, cuando salgan que digan o que tengan que decir. Lo que haga feliz a mi hijo me va a hacer feliz a mí" deja claro.

Volviendo a las críticas que ha recibido por sus declaraciones sobre Anabel al inicio del reality, Arelys insiste en que nunca se ha sentado en un plató para hablar de la influencer sino del concurso de su hijo: "¿Yo no me puedo sentarme a defender a mi hijo? Isa Pantoja sí se puede sentar a defender a su familia ¡yo soy más o menos que ella? Yo soy menos que nadie, aquí todo el mundo desde Alexia o Isabel todo el mundo aquí se sienta y cobra, ¿qué problema hay con que me hayan pagado?" se pregunta.

"Yo vengo feliz porque he visto a mi hijo y vengo triste porque he visto a mi hijo muy delgado. Agradezco a Anabel y se lo agradezco aquí que lo haya cuidado y que lo haya arropado, se lo agradezco en el alma" reconoce, apuntando que si la pareja no sigue adelante tras el concurso "no pasa nada. Hay miles de parejas que empiezan y se terminan, es ley de vida". "Si Anabel quiere venir a mi casa las puertas están abiertas. Cuando salgan que se siente, que hablen y que digan ellos" añade, evitando pronunciarse sobre si ve futuro en esta historia de amor.

¿Ve a Yulen como ganador de 'Supervivientes'? "No creo que gane pero me encantaría" admite, asegurando que Anabel podría hacerse con el reality porque "tiene muchos seguidores". "Puede ser que mi hijo llegue a finalista, pero ganar no lo creo" explica.