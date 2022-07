David Cantero, enigmático presentador de los informativos de Telecinco, ha tenido que abandonar el programa temporalmente. El periodista lo ha anunciado a través de sus redes sociales. No sabemos la causa, pero indica que es de fuerza mayor.

Las reacciones no se han hecho esperar, ya que el presentador tiene un gran número de fans.

Cantero suele ser muy discreto, por lo que no sabemos mucho de su vida personal. Sin embargo, recientemente se descubrió que su matrimonio no estaba atravesando su mejor momento. Con el fin de evitar habladurías, el presentador de Mediaset ha despejado dudas con una publicación en la que dice: "Esta semana me he visto obligado a tomar un respiro, pero la que viene ahí estaré de nuevo para contaros cada día lo que sucede…".

La huida de una reportera de Informativos Telecinco en pleno directo

La edición de Informativos Telecinco presentada por Pedro Piqueras nos dejó unas de esas "cosas del directo". Cristina Sanchis informaba de los aumentos de casos covid, especialmente en la tasa de incidencia de mayores de 60 años y en hospitalizaciones, cuando se bloqueó y desapareció de la conexión en directo que el periodista realizaba con el Hospital del Mar, centro de referencia en Catalunya, región en la que el incremento había sido especialmente considerable.

Para ser más exacto, tras realizar la entradilla con algunos de los datos, Piqueras dio paso a Cristina Sanchis, que comenzó a informar de algunas de las recomendaciones que había realizado la autoridades sanitarias catalanas debido a este repunte: "La Generalitat pide, sobre todo, a mayores y personas vulnerables que vuelvan a ponerse las mascarillas en espacios cerrados y poco ventilados".

La periodista empezó a perder el hilo de la conversación a los pocos segundos de comenzar, la, titubeando en la crónica que estaba realizando en pleno directo: "Dicen que la situación no es comparable a la sexta ola, pero bueno... mantienen que... que pese a esta presión hospitalaria... bueno, pues...".