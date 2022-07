Ana María Aldón no está pasando por un buen momento. Tanto es así que no ha acudido a trabajar a Viva la vida, el programa en el que colabora, por "prescripción médica". Todo lo ocurrido en su vida privada y la exposición mediática han podido con ella. Este fin de semana no fue a su puesto de trabajo ante la sorpresa de los telespectadores. Desde el programa explicaron lo que le estaba ocurriendo y dejaron claro que se trataba de un tema de salud.

Ana María envió un comunicado vía telefónica a la dirección del programa, que la presentadora Emma García comunicó en directo a los espectadores: "Un médico le ha recomendado que se aleje de la televisión. Se ha puesto en manos de un profesional, no está por prescripción medica". Terelu Campos recuerda que, en alguna ocasión, Ana María ha manifestado que le preocupaba tener que acudir a un profesional para tratar su salud. Por su parte, José Antonio Avilés ha hablado con ella y comenta que "está mal, necesita tiempo y necesita alejarse y encontrarse". Emma García remata esta valoración comentando que ha hablado con Aldon y "está mal pero tiene clarísimo que de esto va a salir". ¿Qué esta ocurriendo en su cada y en su matrimonio? Este parece el motivo principal de los problemas de salud de la colaboradora. Este viernes veíamos como José Ortega Cano hacía la maleta y se marchaba de casa. Aunque en un primer momento nos parecía un movimiento raro, ahora sabemos que el torero se ha marchado a Francia para acompañar a su apoderado en la faena. Mientras tanto, el padre de Gloria Camila sigue guardando silencio acerca de su situación familiar y nadie sabe nada de su paradero.