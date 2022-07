Se va a cumplir una semana de la boda del hijo de Carmen Borrego y seguimos hablando de ello... ¿lo peor de todo? que la hermana de Terelu Campos no ha podido evitar emocionarse tras escuchar de la boca de Rocío Carrasco que si iría a la boda de Alejandra Rubio, dejando a entrever que tenía un motivo de peso para no ir a la del fin de semana pasada.

"¿hay obligación de explicar algo a alguien que no pertenece a la boda? Terelu no me ha llamado para decirme qué ha pasado. Cuando a uno le invitan a una fiesta es algo bonito, pero la verdadera hermandad y la amistad se demuestra cuando hay un verdadero problema y esa persona no está" decía Rocío Carrasco cuando le preguntaban -durante su llamada telefónica- en tono humorístico.

Pero la conversación seguía en la misma línea: "No creo que sea una cuestión de Estado que yo acuda o no, no entiendo" y todo se torcía cuando aseguraba que: "Seguramente iría a la boda de Alejandra, de Carmen hija, por qué no" dejando a entrever que a la del hijo de Carmen no ha ido por un motivo de peso.

Carmen no podía evitar las lágrimas y se derrumbaba en directo, asegurando que: "A mi me hubiera gustado que alguien de mis compañeros hubiese hecho una frase bonita de la boda de mi hijo, no todo es una mierda, ya llega un momento que duele" y ha añadido: "Durante cinco o seis días se te hace duro, no he querido saltar porque sé que no le gusta, pero es inevitable, es que todo ha sido malo".

Y es que lo que más le duele a la colaboradora es que su hijo: "Está de viaje de novios y me ha llamado, está agobiado y me da pena que estén allí y estén pensando que lo que se está diciendo son cosas malas" y ha querido zanjar el tema asegurando que: "Yo dije el otro día que yo no soy más ni menos que nadie, pero que se haga de menos a mis hijos, a los dos".

Inevitablemente, Carmen ha asumido públicamente que no le han sentado bien las declaraciones de Rocío Carrasco: "mis hijos no soy más que nadie, no me ha parecido bien que haya dicho que si iría a la de Alejandra, no lo veo oportuno, ha dicho que va a la de mi hija, a la de Alejandra y a la de Valldeperas, pero a la de mi hijo por qué no ha ido. No me parece bien".