En Sálvame han seguido abordando el tema del reencuentro de Kiko Matamoros con su novia, Marta López. Kiko Hernández recibe un mensaje desde Honduras, pertenece a Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros. El motivo de que la influencer se ponga en contacto con el colaborador es desmentir que su encuentro con el concursante haya sido frío. Al parecer, la escasez de besos pasionales entre la pareja ha tildado el encuentro de frío. Marta explica que "la que se estaba conteniendo en todo momento era ella". Además, aclara que Kiko si quería dar más muestras de amor, "Kiko me besaba y yo no quería espectáculo y él me respeto, intentó en todo momento besarme más y más, pero la que no quiere temas de esos soy yo".

Ante esta confesión, María Patiño no entiende nada, "es una manera de decir al mundo que Kiko me quería comer entera y que yo era la que no quería". María Patiño percibe de Marta que tiene "cierta inseguridad''. Que no debe de tener porque está clarísimo que Kiko muere por ella".

Nueva visita de Marta López... Y fiesta incluida

En Honduras todos creían que la visita de Marta ya había terminado, incluido el propio Kiko, que ya se despidió de ella como si no fuera a verla más. Pero aún quedaba una última sorpresa. Todos pensaban que Marta estaría de vuelta a Madrid, pero la modelo reaparecía en la isla una vez más para celebrar una exclusiva despedida de solteros.

Todos los supervivientes estaban expectantes y, finalmente, Lara Álvarez les anunciaba lo que iba a ocurrir: "¡Hoy nos vamos de fiesta! Estamos preparando a Kiko Matamoros su despedida de soltero". Dos baúles presidían la playa. En ellos, todo lo necesario para que se pusieran de punta en blanco. Mientras todos los supervivientes gritaban al unísono '¡Vivan los novios!', Marta y Kiko se abrazaban, se besaban y se sonreían sin parar. Pero su alegría pronto se ha convertido en la de todos cuando Lara ha anunciado lo que les esperaba: "¡Hay banquete!"

El público ha estallado en Twitter por este "favoritismo" a Kiko Matamoros. "No me motiva mucho este reality y he sido muy fan de él, me aburre", "Otro privilegio más.... cuantos os quedan por darle ????? Esto es Supervivientes, no cotilleo ni Sálvame."

En Sálvame se ha abordado este tema en profundidad. Kiko Hernández ha defendido a su amigo y ha criticado a sus compañeros que han hablado del "mal reality" que está haciendo Kiko por sus "limitaciones físicas". "Qué fácil es decirlo ahora. A ver si tenéis valor cuando vuelva", comentaba Kiko ante los comentarios sobre su compañeros. Uno de los más críticos con Matamoros ha sido Antonio Montero que ha lanzado un órdago envenenado a Kiko Hernández: "Cunado tú vayas el año que viene hablaremos". "Puede ser", ha contestado el exconcursante de Gran Hermano, dejando una puerta abierta a su posible participación en el concurso.