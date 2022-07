"¿Tan difícil es entender que Anabel Pantoja y Yulen Pereira están viviendo una preciosa historia de amor en Supervivientes?" así comenzaban los stories que Mercedes Milá compartía este sábado en su red social de Instagram. Una reflexión que prometía porque sabemos que la presentadora cuando habla, lo hace sin pelos en la lengua y no para hasta que no se queda a gusto. Y así ha sido.

"Es tan claro lo que les está pasando, que solo la gente que no ha vivido algo semejante, es incapaz de solidarizarse con ellos y disfrutar de lo que tan generosamente nos están mostrando" continuaba exponiendo, dando voz a muchos espectadores del programa que sí se creen esa historia de amor y los sentimientos de ambos.

Mercedes lo tiene claro, todas las imágenes que ve de ellos en Honduras es amor y "les agradezco que nos dejen compartirlo porque no hay nada más bonito"... eso sí, después de la defensa a Anabel, nadie se imaginaba que empezara a atacar a Kiko Matamoros: "Nada que ver con ese concursante que por suerte fue eliminado el pasado jueves y de esa forma, su veneno abandonó las islas de Honduras".

Un ataque que, por supuesto, tiene su razonamiento: "No he conseguido entender qué le ha tenido que pasar a ese hombre para tener un carácter tan amargo, tan difícil, tan negativo, tan necesitado de conquistar un esclavo para dar sentido a sus días"... pero no se quedaba ahí, porque también tenía para Marta López: "Una pena, un desperdicio la defensa de su novia 30 años más joven que él que le ha defendido desde los platós lo mejor que ha podido, aunque a veces, ni ella misma pudiese creer lo que veía y oía".

Pero Mercedes Milá no es la única voz que ha cargado contra el colaborador de Sálvame. Las redes se pregutan que por qué después de semanas en Honduras, al novio de Marta López no le ha salido barba mientras que otros compañeros como Yulen, Alejandro o Ignacio de Borbón si que han dejado crecer el vello de su rostro. Las redes tienen teorías para todos los gustos. " Alguien que sepa explicarme ¿porqué Kiko Matamoros es el único que está perfectamente afeitado de cabeza y barba ?.", se preguntaba un usuario en Twitter. Desde que Matamoros se sometió a una cirugía láser que le impide que le crezca el pelo en la cara hasta que el programa le facilita una cuchilla para afeitarse.