TVE ha dicho adiós a uno de sus "realities" más populares. Se trata de uno de los formatos más exitosos de la cadena pública que, salvo un giro radical, no volverá a emitirse. Ahora, tras saberse que no habrá renovación, se abre un abanico de especulaciones y hay quien apunta a que algún canal privado pueda estar pensando en hacerse con sus derechos.

El "reality" que TVE ha decidido cancelar es "Operación triunfo". El "talent" musical, que había reverdecido en 2017 tras más de 15 años de su estreno, ha dicho su adiós final. La última edición de "Operación triunfo" fue la de 2020. Después de meses de espera, el note público ha decidido no renovar el formato con Gestmusic, tal y como ha adelantado FrómulaTV.

Hasta ahora, la productora del programa mantenía alquiladas las instalaciones de la academia, en Barcelona. Finalmente, no se volverán a utilizar. O, al menos, en TVE.

La productora se queda ahora con la posibilidad de revender el formato a otra cadena o, incluso, lanzarla en alguna plataforma de "streaming".

OT comenzó en TVE y después cambió a Telecinco (posteriormente volvería a la cadena pública). en la cadena de Mediaset se vivieron algunos de los momentos más polémicos, con Risto Mejide como miembro del jurado. Esther Aranda fue una de las concursantes más polémicas de OT 2008. Protagonizó algún que otro sonado enfrentamiento con Risto Mejide a raíz de las valoraciones que este miembros del jurado hizo sobre sus actuaciones. Pero ya ha pasado mucho tiempo de aquella interpretación de 'Las de la intuición' que se hizo tan viral, la 'triunfita' ha pasado página y nos habla de su nueva vida y aprovecha para mandarle un mensaje a Risto Mejide. Esther confiesa que, tras participar en OT 2008, estuvo tres años viviendo de la música. No se arrepiente de haber sido concursante, pero reconoce que ahora no se subiría a un escenario: "Volví a mi vida antes de OT, ya no confías en ti misma, subirte a un escenario te da mucho reparo". Ha formado una familia, tiene dos hijas y... ¡es una empresaria de éxito! "Tengo tres restaurantes, tengo un grupo de restauración, que es mío , lo he hecho yo", confiesa, orgullosa. "Espero no volver a la música para nada", añade.

Esther Aranda recuerda su paso por OT con una sonrisa, pero... ¿qué opina de las duras valoraciones que le hacía Risto Mejide tras sus actuaciones? "Ahora me acuerdo y me parto de risa, pero en ese momento se pasa muy mal. No le guardo rencor. Esa poca paso, era muy niña, no entendí lo que era la televisión. A mi me encantaría sentarme con él a hablar porque nos partiríamos de risa los dos recordando cosas de OT", confiesa la excantante.

Un antiguo miembro del jurado de OT rompe su silencio sobre el programa

En su larga trayectoria televisiva, 'Operación Triunfo' ha cambiado de cadena en varias ocasiones y por ende, de jurado. En su etapa en Telecinco, durante las ediciones de 2008 y 2009, destacó Coco Comín. La coreógrafa compartió entonces mesa con Risto Mejide, entre otros. Sin embargo, ha sido ahora, más de 10 años después, cuando ha cargado contra el programa por manipular el concurso, según ha contado ella misma.

Comín no conserva un buen recuerdo de su paso por el talent show: "En televisión, todo lo que son apariciones de jurados, como en 'Operación Triunfo', me horroriza. Estos talent shows están llenos de mentiras, no es verdad nada, ni quién gana ni quién pierde. Son imposiciones de las direcciones de los programas porque interesa más uno que otro", ha asegurado en una entrevista concedida a Crónica Global.

Sin embargo, la que fuera jurado de uno de los programas musicales más conocidos de nuestro país, ha querido poner un ejemplo para explicar mejor la situación. "Cuando yo fui jurado en 'Operación Triunfo', tuve que eliminar a Pablo López. Me tocó hacerlo y yo no quería. Estas elecciones te las mandan porque te dicen 'tú hoy eliminas a este y Risto hoy elimina a este' antes de ver la actuación. Por eso no me gusta nada", ha asegurado, dando a entender que el programa coartaba su libertad a la hora de valorar a los participantes. "Cuando tuve que eliminar a Pablo López no tenía argumentos para decir que lo había hecho mal, porque lo hizo perfecto".

Durante su entrevista, Coco ha mostrado su nulo interés por volver a ser la integrante de un jurado: "Nunca volvería a hacerlo si por mí fuera, porque no volvía a casa contenta. Lo que yo sí elegía eran las palabras, cómo lo decía, cómo me dirigía a ellos, pero no el resultado. Si vas allí a hacer un papel, como otros compañeros míos en la mesa, tu conciencia puede estar tranquila. Pero yo no iba a hacer un papel, yo iba a ser honesta y no podía. Fue una total decepción".