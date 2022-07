Lorena Aznar y Pepe Navarro formaron, durante casi 15 años, una de las parejas más estables y enamoradas del panorama nacional; sin embargo, a finales de 2017 rompían su matrimonio al ser incapaces de superar la crisis que arrastraban desde hacía un tiempo y, desde entonces, la madre de los dos hijos pequeños del presentador lleva una vida discreta y alejada de los medios de comunicación y son contadas las veces en las que ha roto su silencio.

A pesar de que su relación con Pepe es prácticamente nula desde su separación, Lorena no ha dudado en salir en su defensa tras la demanda de Ivonne Reyes contra el periodista por acoso y amenazas y, reconociendo que su carácter no es fácil, deja claro que acusarlo de maltratador le parece ir demasiado lejos: "Pepe es una persona con un carácter muy fuerte y que en muchas ocasiones, sus comentarios, sus gestos, sus tonos no son los más adecuados pero de ahí a maltrato, hay un trecho muy largo. Creo que es una palabra demasiado fuerte".

"Súper alejada" del foco mediático y con intención de que siga siendo así, Lorena confiesa que prefiere no hablar de la venezonala - "Estoy feliz con mi vida y no quiero comentar nada de nadie" apunta - pero no puede evitar pronunciarse sobre la polémica de la paternidad de Alejandro Reyes, que Pepe sigue negando: "Ojalá que algún día se sepa la verdad y vivamos todos tranquilos. Sobre todo, que ojalá se hagan las pruebas y ya se sepa si la verdad genética y la verdad legal coinciden".

Reconociendo que su relación con los hijos que Pepe tuvo con Eva Zaldívar, Andrea y Marlo, no es muy fluida en la actualidad, Lorena sí nos ha contado que los que ella tuvo con el preentador, Layla y Darco - de 16 y 11 años respectivamente - sí tienen muy buena relación con sus hermanos y, como no podía ser de otra manera, estuvieron presentes en la reciente boda de Andrea en Ibiza. "Los hermanos se llevan muy bien, se quieren mucho los cuatro y bien. Yo les he querido muchísimo, he estado con ellos catorce años, y les deseo todo lo mejor del mundo, pero no procedería que yo estuviese en esa boda" explica.

Soltera y asegurando que no tiene "ninguna necesidad" de enamorarse, Lorena confiesa que está "feliz" y "rodeada de amor" con sus hijos, sus amigas y sus alumnos pero tampoco cierra la puerta al amor y, con una sonrisa, admite que si viniese "una persona maravillosa" encontraría un sustituto a Pepe en su corazón 5 años después de su separación