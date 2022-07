El nombre de Marta Riesco ha sido uno de los que más ha sonado en el panorama rosa en los últimos meses. Su situación en Telecinco era insostenible. La polémica originada por la novia de Antonio David Flores, que aseguró que había hablado por teléfono con Rocío Carrasco sin ser capaz de aportar ninguna prueba, se le ha ido de las manos por completo.

Esta circunstancia ha sido aprovechada por 'Sálvame', que lo ha utilizado para remontar la grave crisis de audiencia que atraviesa desde el pasado verano, cargando duramente contra la reportera, en ocasiones traspasando un poco los límites.

Así las cosas, la cúpula de Unicorn content, productora de 'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho', ha mantenido una complicada reunión con Marta Riesco para intentar poner fin a esta situación con medidas que se aplicarán de manera inminente.

Unicorn content ha optado por el mal menor, que es dejar inconclusa la polémica y que al apartar a Marta Riesco de su puesto de colaboradora, no que tenga que aportar "el as en la manga" que decía tener y que finalmente nunca llegó.

La propia periodista ha querido salir al paso de estas informaciones a través de sus stories de Instagram. "Por cierto no me han despedido de ningún sitio (aunque muchos no hayan parado de pedirlo) y pese a las tonterías que se siguen publicando. Sigo con mi productora, donde me siento querida y valorada siempre. Y ahora más que nunca". Además, la pareja de Antonio David ha granado un vídeo para demostrar que "me encuentro fuerte" y "sin miedo". "Estoy muy tranquila pese a todas las informaciones falsas que se han dicho sobre mí", ha comentado.

Ahora, con un perfil mediático más bajo en los programas de la cadenas y en las publicaciones rosa, la periodista parece encontrarse de lo más relajada en su trabajo, con sus reportajes en el programa de Ana Rosa y su faceta de influencer en Instagram.

La periodista ha acudido a cubrir la premier de la última película de Tom Cruise, "Top Gun: Maverick", la secuela de la icónica película de cazas y aviación que marcó a toda una generación. Riesco ha subido varias publicaciones en el photocall de la premiere, pero son varias las voces que han acusado a la periodista de colarse en la 'alfombra roja' para hacerse la foto. "Te has colado en el photocall en ese video falta la chica de la organización diciendo esta quien es, que hace aquí.". "sii estaba muy enfadada y preguntaba pero ésta quien es?? Ay Martita eres una estrella estrellada", han señalado en el post.