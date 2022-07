La hija de Kiko Matamoros asegura que nunca hablará públicamente de su relación con el colaborador, dejando en el aire si se plantea un acercamiento a su padre tras las bonitas palabras que le ha dedicado en el reality.

Después de 72 días en Honduras y de 9 nominaciones superadas, Kiko Matamoros se ha convertido en el último expulsado de 'Supervivientes', aunque antes de abandonar Honduras nos ha regalado grandes momentos, abriéndose en canal como pocas veces lo había hecho y mostrando su lado más sensible y tierno.

Especialmente emotivo fue el momento en el que el colaborador hizo balance de su vida y, reconociendo que no ha sido un buen padre habló de lo importantes que son sus hijos para él, incluida Anita Matamoros, con la que no tiene ningún tipo de relación desde hace dos años pero a la que sigue teniendo presente cada día y con quien no oculta que le gustaría tener un acercamiento.

Con Kiko de nuevo en España, ¿intentará ponerse en contacto con su hija y reconciliarse con ella? Incómoda, la influencer no quiere ni oír hablar del tema y, asegurando que le da "vergüenza" que le preguntemos "en mitad de la calle" por la expulsión de su padre, deja en el aire si se plantea un acercamiento con él: "No me voy a pronunciar. Ya te digo yo que nunca voy a hablar de este tema" añade.