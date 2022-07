Este viernes veíamos como José Ortega Cano hacía la maleta y se marchaba de casa. Aunque en un primer momento nos parecía un movimiento raro, ahora sabemos que el torero se ha marchado a Francia para acompañar a su apoderado en la faena. Mientras tanto, el padre de Gloria Camila sigue guardando silencio acerca de su situación familiar y nadie sabe nada de su paradero.

Como no podía ser de otra manera, la mujer de José Ortega Cano guarda silencio al preguntarle por su estado de salud y sobre su relación con el torero... y es que hasta donde ha trascendido, sabemos que su matrimonio no está pasando por su mejor momento debido a todos los escándalos que se han originado por las declaraciones de ella, de Gloria Camila y de Rocío Carrasco en televisión.

Las noticias de la familia Ortega han sido el foco principal del programa de Sálvame esta tarde. Antes de entrar en detalles sobre el encuentro entre Ana María Y Gloria Camila, Kiko Hernández explotó contra el matador: “El problema lo tiene Ortega Cano que tiene una mujer que no la quieren en su familia, tiene una mujer que la desprecian, tiene una mujer que desde el minuto uno le dijeron que el hijo no era de él… Ortega Cano tiene un problema muy gordo porque su hija no acepta a Ana María Aldón”, dijo Hernández. Y no se quedó ahí: “Tan valiente delante de los toros, en vez de irte a Francia, tenías que quedarte en tu casa, hacer una reunión, juntar a tu mujer, juntar a tu hija, y a ver lo que queda ahí… en vez de escaparte e irte a recoger un premio, eso es lo que tenías que hacer”, aseguró el tertuliano, que quiso dar un titular: “Solo voy a dar un titular de la reunión: le están haciendo la trece catorce a Ana María Aldón. Le están haciendo un lío que como caigas en su trampa, de esta no sales”.

Sin embargo, una de las cuestiones más llamativas del programa de hoy ha sido la entrada de Tania Medina, concursante de Supervivientes, en paños menores. La canaria ha pasado todo el programa vestida únicamente con un bikini negro, acto que no ha gustado en absoluto a la audiencia, llegando a tachar el acto de machista.

Señores de @salvameoficial vale que Tania este en bañador pero ya esta bien, ya se puede vestir la muchacha que habla muy bien no necesita solo enseñar. A Matamoros le van hacer lo mismo? — danimigue (@salsatura) 5 de julio de 2022