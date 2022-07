Este sábado Kiko Rivera se sentaba en el 'Deluxe' y lo cierto es que su entrevista también ha supuesto un antes y un después. El dj quiso reencontrarse con su hermana, pero esta no estaba preparada porque sigue muy dolida tras la exclusiva que dio hablando de ella.

Asraf Beno ha acudido este sábado a 'Viva la vida' y ha opinado sobre el momento en el que Kiko Rivera quiso hablar con su hermana que estaba en un coche: "A mi no me gustó ese momento, lo vi súper forzado, Isa no quería hablar con su hermano y no era el momento".

El colaborador nos ha asegurado que Isa sabía que podía coincidir con él en las instalaciones de Telecinco, pero tenía claro que no iba a hablar con él: "Lo pensó, pero no pensaba hablar y perdonarle mucho menos" y añadía: "Yo creo que cuando una cosa duele hay que esperar que a la persona se le pase un poco, está muy dolida y creo que necesita su tiempo. Cuando pueda ella, le llamará y le dirá de quedar para arreglarlo".

Asraf ha sentenciado que: "La situación de ayer me pareció forzada y no me gustó mucho, la verdad" y ha calificado el acto como intencionado para quedar bien: "Supongo que le salió o a lo mejor quería quedar bien, yo no estoy en su mente, pero se pueden pensar las dos cosas".

El joven lo ha dejado claro: "Ella no quiere hablar con él en este momento" y además, confirmaba que es un tema tan doloroso para ella que ni siquiera lo hablan en casa: "conmigo no habla del tema hasta ayer, no lo saca, es una tema de ellos dos. Yo la llamé al segundo cuando estaba cenando y le pregunté si estaba bien, estaba nerviosa, no era una situación fácil".

Emma García le preguntaba a Asraf si siempre ha sido mala su relación con Kiko Rivera, pero él desvelaba que: "Mi relación en un principio era buena, he estado muy a gusto con él, pero se tuerce a raíz de que envía unos mensajes y audios con una insinuación que me dejaba mal a mí".