La familia Campos vuelve a situarse en el punto de mira en esta ocasión por el ambiente, que según Alejandra Rubio, se respiró durante la esperada boda de su primo José María Almoguera. Lejos de disfrutar de una cita familiar de lo más especial en la que los novios fueran los protagonistas, ha sido la hija de Terelu Campos la encargada de explicar que el ambiente que se respiró durante la celebración no fue del todo festivo. "Yo no me he enfadado con nadie. Confundimos preocupada con enfadada. A lo mejor lo hemos confundido. Enfadada no estuve en ningún momento, soy súper feliz" nos ha explicado la propia Carmen cuando acudía a devolver uno de los chaqués que han utilizado en la boda.

Intentando que los comentarios sobre la boda de su hijo sean positivos, Carmen también ha intentado evitar echar más leña al fuego a la gran polémica que ha surgido sobre la sorprendente ausencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac en un día tan especial para la familia. Habiendo formado parte del círculo más cercano a Las Campos desde hace años, en esta ocasión Rocío fue la gran ausente en la boda del hijo de Carmen Borrego y José Carlos Bernal. "No voy a entrar en ningún tipo de polémica con la boda de mi hijo entiéndeme. De verdad, ya lo he explicado, Rocío no pudo venir y nada más" nos ha dejado claro Carmen a la salida de Carrefour donde acudió junto a su marido.

Reconociendo que tiene muchas ganas de convertirse en abuela cuanto antes, Carmen prefiere no opinar de las fotografías que se han filtrado sobre el día de la boda. Aunque los invitados firmaron un contrato de confidencialidad, lo cierto es que algunos de los momentos más especiales del día ya han visto la luz por culpa de algunos asistentes a la boda: "No sé nada, gracias" nos confirma Carmen algo molesta por todo lo que se está hablando del que tendría que haber sido el día más especial en la vida de su hijo.

“Ayer estaba súper enfadada”, revelaba Alejandra Rubio en Viva la vida, “lo puedo entender”. “Estaba súper enfadada y no disfrutó mucho de la boda porque estaba muy nerviosa…”. Emma García empatizaba con Borrego y su sobrina apuntaba: “Pero también hay que disfrutar”.

“Había poca gente y ya te digo que nadie de familia ha filtrado absolutamente nada, no tienen nada que ver con eso”, asegura Alejandra Rubio, muy tajante. Y es que José Antonio Avilés, que estuvo cotilleando la boda durante el directo del sábado, asegura que hay material filtrado y podría salir a la luz en las próximas horas, antes de que se publique la revista el miércoles.

En Sálvame, Terelu ha confesado que que "no le parece normal" que la hija de la más grande no acuda al enlace. "No se cuál es la explicación que han dado. Igual me la dan y es normal. SI me hubieran dado la explicación podría decirlo, pero no la tengo. Tampoco yo he llamado para pedirla. A mí normal no me parece y eso no puede molestar a nadie. Al igual que no me molesta que no vengan, a ellos no les puede molestar que a mí no me parezca normal", se ha sincerado la presentadora.

"¿Te ha entrado la curiosidad por conocer el motivo?", ha querido saber María Patiño. "No me ha entrado la curiosidad porque a lo mejor eso provoca un roce por mi parte. No quería provocar ningún tipo de roce. ¿Sabes qué me ha pasado a mi siempre en la vida? Lo que me hagan a mí me duele hasta aquí, pero lo que hagan a los míos… Yo veo algo que no es justo con un compañero y me parto la boca. Antes que partírmela por mí", deja claro la hija de María Teresa.