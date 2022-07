Sálvame' celebra la tercera edición de la 'Sálvame Fashion Week' el próximo miércoles 25 de mayo a las 21.55 horas, en una edición en la que colaboran importantes diseñadores como Ágata Ruiz de la Prada, Ana María Aldón, Lucas Balboa, María Lafuente, Francis Montesinos y muchos más.

Algunos de los modistos con más renombre de nuestro país vestirán a los colaboradores, pero no a todos. Uno de ellos ha sido repudiado por todos los diseñadores, que bajo ningún concepto quieren que su ropa sea lucida por el colaborador.

Terelu Campos ha hecho ponerse en pie a Víctor Sandoval, Lydia Lozano, Carmen Alcayde, Gema López y Carmen Borrego para darles la fatal noticia:

Los diseñadores consagrados de España se niegan a vestir a Víctor Sandoval. "No pasa nada, estoy acostumbrado a los desprecios, es uno más. ¿Qué habré hecho en otra vida para que esto me pase? Tendrá que haber una causa", ha expresado visiblemente molesto pro la decisión. "Yo quiero desfilar, Terelu", exponía Sandoval antes de conocer el resultado. Pero parece que finalmente el colaborador no podrá participar en Sálvame Fashion Week.

Rocío Carrasco hace llorar a Carmen Borrego en Sálvame por sus duros comentarios sobre la boda

Se va a cumplir una semana de la boda del hijo de Carmen Borrego y seguimos hablando de ello... ¿lo peor de todo? que la hermana de Terelu Campos no ha podido evitar emocionarse tras escuchar de la boca de Rocío Carrasco que si iría a la boda de Alejandra Rubio, dejando a entrever que tenía un motivo de peso para no ir a la del fin de semana pasada.

Rocío Carrasco no quiere decir públicamente las razones, "yo las explicaciones se las he dado a quien tenía que dárselas". Pero María Patiño insiste, ya que incluso Terelu no sabe los verdaderos motivos. Ante esto, Rocío explica que es "porque no me ha llamado".

Después de las réplicas de María Patiño, Rocío Carrasco quiere dejar una cosa clara: "La verdadera hermandad se demuestra cuando hay un problema, no yendo a una boda". Este argumento no convence a Gema López, que vuelve a preguntar por qué no cuenta las razones, "porque no tengo por qué". Además, comenta que piensa que Carmen Borrego no está enfadada por no asistir al enlace.

El comentario que termina por romper a Carmen Borrego, es cuando Rocío Carrasco dice "posiblemente si se casa Alejandra Rubio, iría a su boda". Finalmente, Carmen Borrego, mientras mira su móvil, no puede contener las lágrimas.