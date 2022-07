Todos conocíamos a José Luis Losa tras su paso por 'MasterChef' y su victoria posterior en 'Supervivientes', un hombre que vimos evolucionar, crecer como persona y dar lo mejor de sí mismo para superar todas las pruebas en aquel formato. Hace unas semanas se enfrentaba al peor golpe de su vida, Inma, su mujer, fallecía tras un infarto y esto le hundía en una profunda depresión. Tristemente, José Luis no ha podido superar este dolor y su cuerpo era encontrado sin vida en su domicilio de Albacete este sábado.

La noticia la publicaba por la noche "El digital de Albacete" y Jorge Javier Vázquez se hacía eco en directo desde 'Sábado Deluxe' dejando a todos los colaboradores muy afectados ya que hace unas semanas le tuvieron en plató para hablar precisamente de cómo estaba llevando la muerte de su mujer.

José Luis Losa estuvo en el plató y confesaba que su mujer era el amor de su vida y que nunca se hubiese imaginado que esto pasaría, denotando en él una tristeza inmensa al encontrarse perdido cuando el gran amor de su vida se iba de este mundo para siempre. Este sábado, el cuerpo del ganador de 'Supervivientes' era encontrado sin vida en su domicilio, dejando así un dolor inexplicable a todos sus seres queridos y amigos.

Alba Carrillo ha sido uno de los rostros conocidos que mayor relación tenía con él y lo cierto es que se desahogaba a través de su perfil de Instagram para expresar toda esa pena: "La vida es ingrata. Tocas el éxito con las manos y el infierno con el corazón. Las personas de apariencia más fuerte son, muchas veces, vulnerables de corazón. Ojalá nos enseñaran desde pequeños, junto con matemáticas y literatura, a gestionar las emociones y sanar las heridas del alma. Y nos dieran nociones para detectar las alarmas que emite el que sufre y poder ayudarle. Ojalá la vida no doliera, a veces, tanto y se hiciera carga insoportable. Ojalá clases para corazones rotos y desesperanza. Descansa en paz, José Luis".

Desde Viva la vida se han puesto en contacto con la madre de José Luis Losa, que ha lanzado un duro testimonio sobre los últimos momentos de su hijo. "Nos ha afectado tantísimo, yo no me lo creo. Era un trabajador nato como la copa de un pino. Ha perdido a su mujer y eso ha podido con él", contaba su madre en directo a Ema García. "Estoy muy solo, solo. No sé dónde voy a llegar", explica que le confesaba.