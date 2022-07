Si por algo han sido noticia en los últimos años concursos como Boom es por el cariño que los espectadores le han cogido con el transcurrir de las semanas a los concursantes que formaban parte del elenco de habituales del programa.

¿Qué hace que un concurso sea líder de audiencia? Hace tiempo que en los formatos como Boom o Pasapalabra los programadores se dieron cuenta de que no siempre triunfa el concurso más original. Lo que hay que conseguir, sea con el formato que sea, es que los espectadores vean a los concursantes como parte de su familia. Y eso sólo lo van a conseguir si unos mismos concursantes participan durante mucho tiempo. Lo vieron claro en Pasapalabra con Fran González, el crack asturiano del rosco que hace años fue el último en llevarse un millonario premio. Pero también lo han visto en Antena 3. No en vano Los Lobos de Boom hicieron que el concurso estuviera a punto de ganar a su gran rival cuando el programa del rosco se emitía en Telecinco.

El grupo participante "Los Sindulfos" no paran de acumular programas y siguen sumando bote en el programa de Antena 3. Sin embargo, ayer, el presentador pidió al público un abucheo para uno de los concursantes del ya mítico grupo del programa. La causa, el grupo rival "Los Alcasiles" denominados así porque en su región, la Vega Baja del Segura, ese el el nombre utilizado para las alcachofas. Bonet le pidió a Raúl, experto gastronómico, que calificara la verdura, a lo que este contestó: "Como mucho, me gusta comer, y cuento con el hándicap de que soy de Tudela, donde la alcachofa blanca tiene indicación geográfica protegida y es la protagonista de la fiesta de las verduras que se hace desde casi 30 años, pero tengo que reconocer, a lo mejor me podéis cambiar la voz o ponerme una banda negra en los ojos, que no me gustan las alcachofas".

Nada más escuchar su respuesta, Juanra Bonet pidió un sonoro abucheo: "¡Fuera, fuera, fuera!", gritó. Sin embargo, Raúl confesó que "he comido muchísimas a lo largo de mi vida porque mi padre tenía un huerto y mi madre las hacía de todas las formas posibles".