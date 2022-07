Por todo lo alto. Así ha celebrado Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, su trigésimo cumpleaños. Afincada en Gijón, la joven ha compartido con sus seguidores cómo disfrutaron de un día tan especial. "Gracias a la vida", ha titulado.

En las imágenes puede verse a Ivana Rodríguez junto a su hija y su marido, el escultor Carlos García. Por lo que ha compartido con sus seguidores, ha disfrutado de una tarta, flores y una comida, en al que no ha faltado el cachopo con patatas fritas.

Además de las fotografías, Ivana Rodríguez ha compartido también un emotivo texto con sus seguidores: "Los famosos 30 han llegado. Hoy he entrado en la treintena", comienza. "Llevo un par de años pensando: 'ay los 30... que se acerca... ay, ay, ay'. Y ha llegado el día y me he sentido súper feliz, agradecida con Dios por todo lo bueno y la salud, dichosa por ser madre, viviendo el momento más especial de mi vida, mi primer cumpleaños como mamá, pegada todo el día a mi pequeño koala, al lado de mi gran amor, Carlos García", ha continuado.

La misiva prosigue: "Me ha faltado estar con los míos, con mi gente, los he extrañado mucho. Decisiones que tomé por amor. Vivir en una ciudad que no es la mía. Sacrificios que se hacen para amar y ser amada. Carlos, gracias por aportarme tanto, contigo soy mejor".

También ha dedicado unas palabras a su hermana Georgina y su marido, el futbolista Cristiano Ronaldo. "Os he echado muuuuucho de menos. Hermanica mía. Lo más grande que tengo. Y a mis sobris… Que lo primero que me han preguntado (o afirmado más bien) en la videollamada es que si vamos a comer tarta en Madrid. Son lo más maravilloso del mundo entero", escribió.

"Hago un resumen, el más resumen que se puede hacer y… Este año tengo el mejor regalo. ;i hija. Deva. Soy tan, tan feliz… También este año me ha dado a mi sobrina Bella Esmeralda que es nuestro rayo de esperanza. Me siento afortunada por ser su tía y poder disfrutarla. Muchas gracias a todxs mis seguidorxs por vuestras felicitaciones y a mis amigas y familia gracias por las flores y regalitos", escribió antes de dejar un largo: "Os quieroooooooo!!!!!!".

El texto tuvo hasta posdata: "Me siento más poderosa desde hoy. Real. ¿Será mi imaginación? Más sexy, más madura, más guapa, más feliz, más especial, más agradecida, más sabia, más luchadora, más completa… Soy como el vino".