La relación de Natalia Sánchez y su novio, Marc Clotet, pasa por un momento dulce. Así lo ha asegurado la propia actriz, conocida por su papel de Teté en "Los Serrano", quien ha reconocido que su actual marido ha sido la mejor elección de su vida.

"La mejor elección que he hecho en mi vida ha sido escoger a Marc y que Marc me escogiera a mí", aseguró a ¡HOLA! la actriz, quien afirma que "tener pareja no es fácil": "Nosotros nos lo tomamos como un trabajo. Lo trabajamos mucho, hacemos terapia cada uno por separado, confiamos mucho en nuestra pareja y creemos mucho en la familia y queremos que sea algo que dure mucho, y dure bien".

"Los Serrano" uno de los grandes éxitos televisivos de la era pre Netflix

"Los Serrano" cuenta la historia de cómo es la vida de la familia de Diego Serrano (Antonio Resines) y sus tres hijos Marcos (Fran Perez), Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge García) y de su mujer en segundas nupcias, Lucía (Belén Rueda) y sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez) viviendo bajo el mismo techo.

Además de por numerosas escenas hilarantes, Los Serrano también gozó de gran fama por el apartado musical. Por un lado, Fran Perea ganó gran fama con la sintonía de cabeza de la serie: "1 más 1 son 7", que le llevó a grabar un disco.

No fue el único. También el grupo asturiano "El sueño de Morfeo" se dio a conocer en la serie. Aún hubo más: los Boliche, Guille y Teté formaron la banda juvenil Santa Justa Klan que llegó a editar dos discos.

El éxito de "Los serrrano" no acabó en España. Gozó de éxito en Polinia, Francia, Filandia, Serbia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumanía y Rusia. También en países sudamericanos.

Asimismo, fue adaptada y emitida en Portugal, Italia, Serbia, Grecia, Turquía, Eslovenia y la República Checa.