Quejas de la audiencia de "Supervivientes". Los seguidores del reality de Telecinco denuncian que hay un tongo en el programa. Las trampas serían por el favoritismo de la dirección del programa hacia uno de los concursantes.

Todo comenzó hace unos días. Fue entonces cuando saltó la noticia de que Marta Álamo, la actual pareja de Kiko Matamoros, viajaba a Honduras para encontrarse con el actual concursante del "reality".

La noticia no ha gustado a la audiencia, que considera que es una irregularidad en toda regla, ya que a otros participantes no se les permite mantener contacto con sus allegados.

Si bien, detrás de este extraño movimiento de la dirección del programa podría haber un auténtico bombazo. Tal y como revelaron ayer en "Socialité", el motivo de la visita a Honduras de Álamo podría ser el anuncio de que está embarazada.

Entre los favoritismos descarados a Kiko Matamoros y que siguen premiando a una chica condenada por maltrato y que colabora junto a su padre en violencia vicaria ojalá tengan un buen batacazo en audiencias. Hoy toca Netflix. — CANARION 🇮🇨📺 (@ElCanarionaso_) 15 de mayo de 2022

De ser así, el as en la manga de la cadena sería anunciar en pleno "prime time" que Kiko Matamoros volverá a ser padre a los 65 años.

De ser así, sería totalmente comprensible, desde un punto de vista empresarial, que se comentan este tipo de "irregularidades" en el programa.

La noticia sorprendió a propios y extraños. Más aún después de ver las últimas publicaciones de Marta Álamo en sus redes sociales. Recientemente habló sobre las dietas, para afirmar que no sigue ninguna concreta y que apuesta por una alimentación equilibrada acompañada de ejercicio, y mostró cómo están siendo sus últimas horas en Honduras, donde cuentas las horas para ver a su pareja.

Luego dicen que no hay preferencias ni favoritos, nono, que vá, menudo par de jetas. — Susana (@susanvega70) 15 de mayo de 2022

En ninguna de las imágenes se le intuye barriga, por lo que de estar embarazada, se encontrará en una fase inicial de la gestación.

Kiko Matamoros no ha hablado en numerosas ocasiones sobre su deseo de volver a ser padre, aunque sí ha deslizado en más de una ocasión que no es algo que rechace por completo. Pese a tener los 60 ya cumplidos, no hay motivos para pensar que biológicamente no se encuentre en una edad fértil. Del mismo modo, Marta López Álamo, su pareja, tiene 25 años, por lo que se encuentra en una edad perfecta desde un punto de vista médico para procrear.