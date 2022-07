En una primera cita puede ser que te encuentres con alguien a quien no quieras volver a ver, o que te guste muchísimo. Entre los comensales de 'First Dates' pasa de todo, incluso encuentros en los que el programa acierta por completo. Así fue a cita de una de las parejas más jóvenes del formato que se animó a acudir al espacio y que al conocerse tuvieron una conexión física inmediata.

La cita de Alberto y Patricia se llevó a cabo allá por diciembre de 2020, pero no se ha hecho viral hasta ahora, cuando el productor Ramón Campos, artífice de éxitos mundiales como 'Velvet' o 'Las chicas del cable', ha compartido este momento en su cuenta de Twitter.

La cena entre los dos concursantes fue una cita normal, como las que solemos ver todos los días. Peor el momento impactante llegó a la hora de las decisiones. El chico entró normal, preguntando a su cita qué le había parecido el encuentro. Ella contestó que "bien", pero que él "no le había dejado hablar en toda la cita". A partir de ahí comienza el lío. "Es que tú me dijiste que por favor hablara yo, porque tu no querías", dijo Alberto. La chica negó con la cabeza y él le espetó: "no has hablado porque no has querido y porque no tienes nada interesante que decir". La chica, perpleja, le contesta: "Porque no me has querido escuchar, seguro que te doy mil vueltas". Él, en su afán de no ser menos, replica: "No me hagas reír, anda". Patricia, ante la situación, pide al concurso que se finalice ya: "Por favor, estamos deseando irnos de aquí", algo que pareció no gustarle a Alberto, que dijo: "sí, porque encima vaya coco que me han puesto".