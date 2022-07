Lo de estos okupas no tiene desperdicio. "Cuatro al día", el programa de Unicorn Content se ha puesto manos a la obra y ha destapado una nave okupada por un grupo amplio repleto de familias. Hasta ahí algo más o menos "normal". Lo curioso llega cuando se descubre que los fraudulentos inquilinos han colgado pancartas en las ventanas en las que se pueden leer las siguientes palabras: "Los okupas también pasamos calor. Vecinos envidiosos".

Resulta que los ocupantes montaron una piscina en la azotea del edificio para "disfrutar del verano", según uno de los inquilinos que bajó a responder las preguntas del entrevistador. Además, según los vecinos, suelen montarse barbacoas. "No lo veo bien porque tienen ocupada una nave con perros ladrando; hacen mucho ruido durante toda la noche porque montan muchas fiestas los fines de semana. No contentos con eso, han puesto un generador eléctrico y hacen hogueras sin supervisión", dicen los enfadados vecinos.

Uno de los ocupantes no dudó en hablar con el periodista de "Cuatro al día": "Eso es mi casa. Lo que pasa es que los vecinos son unos envidiosos; nosotros podremos hacer lo que queramos porque estamos en nuestra casa. ¿A quién estamos haciendo daño? Una cosa es que no tengamos para vivir y otra es que mis hijos no puedan disfrutar del verano", alega el okupa.

Xavier García Albiol y se ha hecho eco del suceso, el cual le incumbe porque recae dentro de su jurisdicción. "Ayer 'Cuatro al día' entrevistó al okupa conflictivo que me acusa de ser un “torturador de okupas”. No tiene desperdicio: el personaje tuvo la desvergüenza de acusar a los vecinos de “envidiosos” por haberse instalado una piscina en la nave okupada. Sigo trabajando con los vecinos", dice el popular en Twitter.