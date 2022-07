Las series turcas siguen de pelotazo. "ErşanKuneri", la serie con más visitas de Netflix, renueva para realizar una segunda temporada. Según la subcontrata otomana de la empresa americana, esta serie es la más vista de todas las obras que ha producido desde su inicio. Su descripción es la siguiente: "es una serie comedia ambientada en la década de los 70, justo cuando el cine para adultos está en pleno auge. La historia sigue a un actor porno que, gracias a que una compañía empieza a ser muy famosa, comienza a ser reconocido en su entorno gracias a sus característicos y peculiares ojos".

🇹🇷🔊 Gran éxito para la serie #ErşanKuneri.

Netflix Turquia anuncia que es la serie más vista de todas las obras que ha producido, además de que ha sido renovada para una segunda temporada.



Las series turcas están batiendo todos los récords de audiencia en España. Tanto, que ha logrado reunir, día tras día, a 1,5 millones de telespectadores frente a la pantalla. Se trata de un éxito sin precedentes que podría resultar totalmente impensable para las principales cadenas hace tan sólo unos meses.

El auge de las serie turcas en España es un fenómeno que viene registrándose desde hace un par de años. El actor Can Yaman fue quien abrió la puerta al estrellato de las telenovelas llegadas del país otomano. Tras él, el número de éxitos ha sido prácticamente incontable. En los últimos tiempos ha resaltado el éxito de "Mi hija", que se emitió los domingos en Antena 3.

Ahora la gran serie turca que triunfa en España no es otra que Tierra Amarga. La ficción que emite Antena 3 logró el pasado viernes una cuota de audiencia del 16,1%, gracias a los 1,5 millones de telespectadores que no quisieron perderse su último capítulo. Eso no es todo. La cuota de fidelidad está siendo espectacular: del 63,3%.

Tierra amarga, garantía de éxito

En Turquía, "Tierra amarga" cosechó muy buenas cifras de audiencia. Tal y como revela Antena 3 en su propia web, "es una historia de amor y de lucha contra las adversidades por parte de los dos protagonistas: Züleyha y Yilmaz. Esta joven pareja tienen una plácida vida en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen destrozan su vida para siempre. Desde ese momento, tratan de ocultarse lejos, pero en su camino seguirán creciendo los problemas, que pondrán a prueba su amor incondicional, conformando una serie que atrapa al espectador desde el primer capítulo".

Este movimiento no viene sino a ratificar la apuesta de Antena 3 por las series turcas, tras los éxitos de "Mi hija" y "Mujer". Las buenas cifras de audiencia de estas producciones también corrobora que las producciones otomanas tienen tirón en España. Su éxito comenzó hace un par de años, con el "boom" de "Erkenci Kus", una serie protagonizada por el galán Can Yaman que sumó miles y miles de seguidores.

Y el movimiento más o menos bien. Antena 3 sigue acercándose poco a poco a la audiencia de Sálvame. Pero claro, el éxito es tal que la principal cadena de Atresmedia ya aprovecha para usar ese contenedor como promocional para todos los programas. Y eso cabrea a mucha gente. "La serie está bien pero cortan cada poco para anuncios y para contar cosas de la cadena", se quejan los espectadores.