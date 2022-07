Kike Calleja y Raquel Abad se dieron el 'Sí, quiero' este viernes en El Escorial en presencia de todos sus seres queridos. Una boda que estuvo marcada por la polémica de las invitaciones y de los regalos que los colaboradores de 'Sálvame' le hizo a la pareja, pero en la que los protagonistas, sin duda, fueron los rostros conocidos que allí acudieron.

Después de varios años de relación, la pareja decide dar el gran paso e invitan a su círculo cercano para que celebren juntos el gran paso que van a dar. Los invitados llegaron en coches particulares, taxis y un autobús, dispuestos a disfrutar del gran día. Uno de los amigos de Raquel Abad asegura que ha podido verla minutos antes de la celebración y ha quedado impresionado: "no. He sido el primero en verla. Está estupenda" "guapísima".

Lara Dibildos llegaba de las primeras y no dudaba en defender a Carmen Alcayde ante la prensa por insinuar que ha sido 'tacaña' con su aportación económica para la boda de Kike Calleja: "¿yo qué voy a decir? A Carmen la quiero muchísimo, trabajo con ella y es una tía estupenda". Bromea con que ella ha hecho una transferencia de millones de euros y que el mejor regalo es su amistad: "ocho o nueve ceros, ahí andaba" "el número de cuenta, y se les ha hecho un regalito" y añade: "ya lo sabemos todos: nuestra amistad. Es broma".

José Antonio León defendía que Laura Fa no ha acudido a la boda por querer ahorrarse el dinero del viaje o por no apetecerle ir al evento: "¿marrón por qué? Porque no querría gastarse el dinero en el ave o algo. Cuando alguien quiere venir a un sitio, viene sí o sí. Y sabe, la boda está puesta desde hace muchísimo tiempo y el que quiera venir, que hubiera juntado un poco de dinero".

Además, el reportero opinaba que no le falta el dinero y que con esfuerzo y predisposición, se pueden cambiar turnos de trabajo y lo que haga falta para no faltar a la boda de unos amigos: "no creo que sea por falta de dinero de Laura Fa, pero bueno. El que quiere venir, viene" y añadía: "todo va en función del nivel de compromiso que tu tengas con tu amigo o con tu entorno. Si aprecias a Kike o a Raquel, vienes a la boda. No hay complicación".

También vimos a Isabel Rábago, que declaraba que es una tontería que se comente que hay compañeros de Kike Calleja que acuden a su boda por cumplir y no por querer participar en la celebración: "me parece una tontería absoluta. Es un día precioso". Opina que tanto Raquel Abad como Terelu Campos irán muy guapas y bien vestidas a la ceremonia: "todos, todos van a ser bonitos".

La periodista fue la encargada de leer la primera lectura durante la celebración, algo que cuenta como un regalo para el matrimonio: "les he regalado lo que me han pedido y, además, la primera lectura de la ceremonia. Súper feliz y súper contenta".

Carmen Borrego acudía a la boda de Kike, a quien considera parte de su familia: "es familia, como si fuera un hermano". Llegaba con un vestido amarillo, aunque asegura que tiene varios vestidos para la celebración: "yo llevo varios vestidos".

Marta López se emocionaba al llegar a la boda su amiga Raquel Abad y recuerda la gran amistad que les une: "la verdad que sí, venía medio llorando con el pucherete ahí puesto" y añadía "sí, Raquel es amiga mía desde hace quince años. Ella vino a mi boda, desde hace diecisiete. Vino a mi boda y la quiero mucho. Soy más amiga de Raquel que de Kike".

Alonso Caparrós tachaba, en su llegada, de sinvergüenza a Carmen Alcayde por acudir a la boda de Kike Calleja y Raquel Abad por compromiso y regalarles solo doscientos euros: "qué poca vergüenza". El colaborador aseguraba que él si acude por el cariño que le une a Kike calleja: "yo vengo porque me apetece y quiero mucho a Kike".

El que fuera presentador prefiere no desvelar cuál ha sido su regalo para los novios: "eso no se puede decir, es sorpresa". Junto a Angélica Delgado, acuden a la celebración muy emocionados por ser testigos de la unión de sus amigos: "estoy emocionado, mucho", mientras que ella aseguraba estar muy "contenta y muy emocionada por ellos, que por fin pueden hacer su boda. Deseando pasar y disfrutar".