Reina entre las reinas. Isabel Pantoja volvió a demostrar este viernes en la capital todo el arte que tiene encima de las tablas, en las que lleva subidas más de cincuenta años y de las que parece que no se va a bajar, al menos por el momento. La artista actuó en el Orgullo LGBT de Madrid 2022 con tres canciones y como nos tiene acostumbrados, cambió la letra cuando quiso para lanzar sus típicos mensajes.

La primera de ellas, un tema que salió hace unos años y que se lo dedicó a todo su colectivo, 'Enamorate', con el que consiguió hacer vibrar a todo el público que se encontraba en la Plaza de España, de Madrid. La artista derrochó voz y talento encima de un escenario por el que se movió como nadie, demostrando que todavía hay Pantoja para rato.

Su llegada y salida al escenario fue, cuanto menos, emocionante. La artista escuchaba como todo su público gritaba "Ay, ay, ay, Pantoja es lo que hay" y, por varios vídeos que hemos podido ver en redes sociales, no podía evitar derrochar alguna lágrima antes de salir y saludar a todo el mundo... pero una vez hecha su entrada triunfal, la artista se convirtió en una diva de la canción.

Tras su primer tema, Isabel cantó 'Se me enamora el alma', canción en la que modificó su letra y mandó un mensaje a todas esas personas que estaban allí presentes:

"Se me enamora el alma, se me enamora con todo el colectivo, de aquí esta noche".

También se acordó de su madre y de su gran amigo fallecido, Juan Gabriel, con un tema de este que ha tenido un éxito bestial por todo el mundo, el famoso 'Así fue', que cantó junto con su público:

"Se la quiero dedicar a mi compadre, mi amigo, a mi genio, a mi hermano del alma, Juan Gabriel, para ti mi vida, que sé que me estás viendo con mi madre y con mi padre, con toda la gente que quiero que está ahí".

Y por supuesto, la reina de la copla agradeció el cariño recibido a todos los profesionales que la acompañaron en una noche tan especial:

"No quiero acabar esta canción sin dar las gracias a las personas que me rodean y que han hecho posible que yo pueda estar esta noche así y aquí, a mi hermano, a mi maquillador, mi peluquero, a la que me viste y a Iván, el que me ha hecho el smoking que quita to' el sentido. A mis amigos, mis clubs de fans, os mando todo mi amor y cariño

El momento más emotivo fue cuando Isabel agradeció, de todo corazón, el cariño y respeto recibido por parte de su público, lanzando una indirecta a las personas o profesionales que considera han tenido un trato negativo hacia ella: "Tengo que hacer un guiño con todo vuestro cariño, a todas las personas que estáis aquí, las que me tratan bien, que sois vosotros".