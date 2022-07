La caída de Chelo García Cortés al inicio de la 'Sálvame Fashion Week' el pasado miércoles revolucionó las redes sociales, que en cuestión de minutos se inundaron de decenas de comentarios acerca de la presunta 'maldición' del programa en los últimos tiempos (para muchos de los internautas, desde que se despidió a Paz Padilla).

Y es que en cuestión de pocas semanas tres de sus colaboradoras más queridas, Belén Esteban, Lydia Lozano y ahora Chelo han sufrido sendas caídas que han acabado con alguno de sus huesos rotos. ¿Ha sido víctima 'Sálvame' de alguna especie de mal de ojo como muchos creen?

La periodista gallega, de nuevo en Barcelona para reencontrarse con su pareja Marta tras su fatal caída, lo tiene claro: "Yo no creo en esas cosas , y eso que soy gallega, no creo en nada... Ha habido mala suerte y esto es lo que hay. No creo en maldiciones".

Visiblemente dolorida y con el brazo en cabestrillo, Chelo nos cuenta que tiene una "rotura de radio en la muñeca izquierda" y será la semana que viene cuando sabrá a ciencia cierta si tiene que pasar por quirófano, aunque todo apunta a que sí tendrá que operarse: "Habrá una ligera intervención en Madrid, pero todavía no sé qué día. Los médicos decidirán lo que hay que hacer".

Deseando llegar a su casa para reencontrarse con Marta - "como estarías tu si fueras mi pareja" apunta cuando le preguntamos cómo está su mujer tras este susto - Chelo confiesa que a partir de ahora "me lo voy a tomar todo con más calma". "Esto duele, estoy un poquito enfadada porque no quería hacerme ninguna ruptura y me la he hecho. Qué le vamos a hacer" apunta, reconociendo que "me ha dado mucha pena porque me sentía muy bien, estaba muy a gusto, relajada, y mira, ahora me ha tocado a mí" se lamenta, asegurando que pese a todo "soy fuerte y aquí estoy".

Muy unida a sus compañeros de 'Sálvame' la colaboradora desvela que todos se han preocupado por ella tras su caída: "No han parado de llamarme. Belén Esteban, todos, todos, me han llamado y desde aquí les mando un beso. Espero veros pronto"