Kiko Matamoros reaparecía este viernes en 'El Deluxe' para hablar sobre su paso por 'Supervivientes 2022', pero también para rendir cuentas a los colaboradores que no le han defendido como esperaba. Una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, pero que no contó con la presencia de María Patiño, una de las compañeras que estaba en su punto de mira.

Aún así, ambos han podido hablar en directo desde 'Socialité'. Kiko empezaba comentando que: "Respeto tu derecho de criticar mi concurso" y le confesaba a María lo que no le había gustado: "el trato que en un momento dado le das a Marta, me parece que fuiste muy injusta, ella actuó correctísimamente en todo momento y hubieron formas y contenidos por tu parte que me han desagradado y decepcionado".

Y es que el colaborador de televisión ha querido dejar claro que: "ni mi pareja ni mis hijos con responsables de lo que haga yo, ni muchísimo menos me perjudica su actuación. Hacer esos juicios de valor me aparecen gratuitos e innecesarios" y le dejaba la oportunidad a la presentadora para explicarse: "por lo demás, aquí estamos, me molesta el doble rasero, creo que he dado mucho al concurso y así me lo han reconocido los responsables de la productora y de la cadena".

María ha recalcado que: "Te he defendido cuando más indefenso estabas, junto a tu chica, porque entendí perfectamente en que circunstancias estabas, he entendido que no estabas de vacaciones y que tu papel ha sido fundamental para este concurso".

Y en cuanto a Marta López, la presentadora ha dado a entrever que ha tenido problemas en los programas donde ha colaboradora por su actitud: "No ha tenido solo problemas conmigo, me voy a quedar aquí por respeto a mis directores y al equipo" y zanjaba el tema asegurando: "No he entendido esta polémica de tu parte contra la mía, creo que a Marta le ha quedado grande el papel, la he considerado siempre una buena defensora".