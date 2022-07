María del Monte no se esconde más. Aprovechó el pregón del Orgullo LGTBIQ+ 2022 en Sevilla para hablar de su orientación sexual. "Hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí", dijo para finalizar su discurso. Recibió una gran ovación y son muchos los rostros conocidos que aplauden el paso que ha dado.

"Jamás en mi vida me he escondido de nadie, y ni lo voy a hacer por amar. Nunca. Por supuesto que tengo el amor de mi vida. He tenido esa suerte. ¡Cómo me voy a esconder de eso!", afirmó la cantante en este pregón. "¿Estoy yo loca? ¿Soy una inconsciente? Quizás sí he intentado proteger a esa familia porque todos sabéis que si yo soy mecanógrafa no pasaría nada. Por mí me da igual, lo que no quiero es que la gente que quiero sufra", continuó diciendo María del Monte.

Por toda esta polémica, el programa de Telecinco, Socialité, quiso entrevistar a pie de calle a la amiga de la Pantoja. Esta, que se encontraba de camino a coger el Ave para regresar a su casa, se topó con uno de los reporteros del programa, quien le preguntó por su amiga, la Tonadillera, y su aplaudido discurso en el Orgullo. “Yo ya te he dicho que hablo de mí y a veces”, dijo del Monte.

“María, detecto que te sientes incómoda porque no te gusta hablar de tu vida privada y al final es tu vida privada independientemente de cuál sea tu tendencia sexual. Pero es verdad que Isabel Pantoja hace unas declaraciones en esa fiesta de Míster Gay y, claro, como sucede casi inmediatamente después de tus palabras, se esperaba una reacción por su parte. ¿Te incomoda que te pregunte por este tema?”, dijo la presentadora del programa, la cual fue interrumpida por la cantante: “No, pero reacción por mi parte no vais a encontrar”.

“Yo estoy muy contenta porque ayer la manifestación de Madrid fue todo un éxito. Tuve la oportunidad de enviar algún mensaje desde mi corazón al de quien lo quisiera recibir. He tenido la suerte de ser la primera mujer en haber retransmitido la manifestación en TVE del Orgullo de Madrid y estoy muy contenta. Y, ya te digo, si eso sirve para que muchas personas se sientan mejor y se liberen un poco, me doy por satisfecha”, declaraba la cantante, ante las incesantes preguntas por parte del programa, por lo que decidió cortar la entrevista. “Pierdo el ave», dijo del Monte, ante la posible "salida del armario“ de su amiga. ”¡Y dale! Yo no tengo que interpretar nada. Yo hablo por mí y, como te he dicho, hablo de mí y a veces“, dijo antes de abandonar la imagen.