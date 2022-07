No pudo alzarse con la victoria de "Supervivientes" (que fue como todos ya sabemos para Olga Moreno), pero Gianmarco Onestini es feliz con la medalla de plata que obtuvo tras su paso por el duro reality, el cual hizo gran mella en su físico.

Ahora, pasado un año, el italiano se ha creado una cuenta de Tiktok en la cuenta ya con más de un millón de seguidores. En ella, sube vídeos de su vida diaria, y va contando como le va.

En este caso, el ex superviviente ha decidido compartir con sus seguidores una receta de Paella de marisco, algo que no ha sentado demasiado bien a algunos "expertos" en la materia. Una de ellas es @madreindignadaa, quien, sin pelos en la lengua, se arrancó mediante su cuenta a criticar al italiano: "Esa paella no es paella, es una sartén hecha una mierda. Os tenía que dar vergüenza. Eso no es paella. Los ingredientes, pues muy bien, pero lo demás nada. Vete a Gran Hermano y ganarás, porque para hacer paellas eres un negado. Y ahora lo metes al horno, pero dónde coño está el arroz", dijo la "cocinera" indignada.

¿Qué es de Felipe López, ex concursante de Supervivientes?

López también se ha retirado de la natación pero a juzgar por las fotos que comparte en sus redes sociales (no posa ante la cámaras de televisión pero sí que mantienen contacto con la gente por redes), mantiene su envidiable físico. El exdeportista está además casado y tiene dos hijos con los que comparte muchos de sus momentos.

Pero no sólo utiliza las redes sociales para hablar de su vida. También para trabajar. Y es que el exnadador se ha convertido también en un influencer, como su mujer, y a veces aprovechan para vender algún que otro producto ante sus decenas de miles de seguidores.

Antena 3 decidió después de varias ediciones de La Isla de los Famosos dejar de emitir este reality que sin embargo sigue a día de hoy en Telecinco y que desde luego ha sido uno de los grandes aciertos, a nivel de audiencia, de la principal cadena de Mediaset. No en vano se ha conseguido convertir en uno de los fijos de su programación a los que se recurre todos los años.